La lengua española es rica en vocablos que tienen un mismo significado o similar, los sinónimos, mientras los contrarios, los antónimos, son menos numerosos. De ganar, la RAE te sirve media docena de palabras que, con matices y en función del contexto, sirven de mellizas, ... mientras que de su antónima sólo te despacha una, perder. La contribución del fútbol al diccionario es una que no es ni chicha ni limoná, empatar, que en los a partido único se queda huérfana de antónimos, porque a ver cómo desempatas si no hay vuelta. El Betis le ha tomado cariño esta temporada a las igualadas y de los doce encuentros que ha disputado ha hecho tablas en seis, cuatro en la Liga y dos en Europa. Un mal menor que permite mantenerse en la pista de despegue, pero no volar.

Manuel Pellegrini, pragmático siempre, suele decir que cuando no se puede vencer hay que valorar el empate. No le falta razón, sumar siempre aporta, pero también le sirve para no meterse en honduras del porqué no se gana, tanto cuando se merece de largo la victoria, caso de la visita al Villarreal, como cuando ni se llega a vislumbrar, como ocurrió frente al Genk. La liguera, porque su excelente fútbol no tuvo refrendo goleador más allá de las dos genialidades de Antony y del miopismo arbitral, y en la europea, porque careció de la individualidad que en otras ocasiones compensó un mal desempeño del grupo.

El lunes, con otra rotación que dejará en el césped a los mejores, hay partido grande en el Benito Villamarín. La oportunidad de darle un sorpasso al Atlético, sentarse en plaza Champions e incluso a aspirar a hacerlo en tercera posición, hoy del Villarreal, y echarle el aliento en el cogote a quien veinticuatro horas antes salga escaldado del Bernabéu.

Mejor confiar frente a los de Simeone en que funcione el equipo y no esperanzarse en que los magos saquen el conejo de la chistera. De Bélgica salió sin extraer una triste flor de pega. Y si no se puede ganar, manquempate mejor que manquepierda, que eso puede esperar.