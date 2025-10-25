Suscríbete a
Manquempate

El Betis le ha tomado cariño esta temporada a las igualadas y de los doce encuentros que ha disputado ha hecho tablas en seis

Francisco Pérez

Francisco Pérez

La lengua española es rica en vocablos que tienen un mismo significado o similar, los sinónimos, mientras los contrarios, los antónimos, son menos numerosos. De ganar, la RAE te sirve media docena de palabras que, con matices y en función del contexto, sirven de mellizas, ... mientras que de su antónima sólo te despacha una, perder. La contribución del fútbol al diccionario es una que no es ni chicha ni limoná, empatar, que en los a partido único se queda huérfana de antónimos, porque a ver cómo desempatas si no hay vuelta. El Betis le ha tomado cariño esta temporada a las igualadas y de los doce encuentros que ha disputado ha hecho tablas en seis, cuatro en la Liga y dos en Europa. Un mal menor que permite mantenerse en la pista de despegue, pero no volar.

