En una semana se cumplirán diez años justos del último partido que jugó Francisco Román Alarcón Suárez, Isco para hacer tan fácil su apodo como su fútbol, con la selección española. Fue contra Suecia, en su entonces casa, el Santiago Bernabéu, el día en que ... Fabián, ya napolitano, se asentó en la Roja, y se produjo el debut con gol de Oyarzábal, desde aquel momento un habitual en las convocatorias. Isco fue titular y el mayor coleccionista de disparos con veneno del partido.

Vuelve ahora el verdiblanco en su condición de MVP de la Liga en su demarcación, que en realidad, de defensa para adelante, sería cualquiera en la que le hiciera falta al grupo, y lo hace, ha dicho, con la esperanza de que «no se quede sólo en una convocatoria». No es un temor infundado el suyo, a tenor de los planteamientos e histórico de alineaciones de Luis de la Fuente. Isco ha vivido en primera persona lo que ha ocurrido con Giovanni Lo Celso, su alter ego, en el Betis. Pese al convencimiento de Pellegrini de que los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos, lo cierto es que el chileno no pudo, o no supo, consolidar la dupla con el malagueño y cuando este recuperó su nivel, el argentino pasó a ver muchos partidos a ras de hierba. Y el banquillo aburre.

Dando por sentado que De la Fuente seguirá apostando por dos exteriores natos y un ariete, Isco entrará en competencia por un puesto en la medular con Pedri y Olmo, dos habituales en las formaciones del técnico, por cuanto Zubimendi, que seguirá recordándonos a Rodri, y el flamante campeón de la Champions, Fabián, parecen fijos. Compañeros como Unai Simón y Cucurella flipan con el de Arroyo de la Miel, pero está por ver que sea el endulzador preferido del jefe.

Tampoco ayuda que sean sólo dos partidos los que se disputen en la Final Four de la Nations League. De caer mañana ante Francia en la semifinal, el pelotón sería cabeza de carrera por una plaza en el encuentro por el tercer puesto; de ganar, los únicos cambios serían los obligados por la batalla tres días antes contra los franceses.