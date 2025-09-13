Suscríbete a
+Palmera

El Iluminado

Si podría excusarse el inicio del Betis por las ausencias de titulares, no cabe ya achacarlo a ello a partir de mañana contra el Levante

Francisco Pérez

Francisco Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Érase una vez un príncipe indio, Siddharta Gautama, que cansado de lo huero de su existencia se embarcó en un viaje espiritual en busca de la razón de su sufrimiento y de cómo acabar con él. Asceta, eremita, meditador («hay gente pa tó», pudo ... decir de él Rafael Gómez «El Gallo», como con Ortega y Gasset tras saberlo «pensador»), sus enseñanzas se convirtieron en los cimientos del budismo y él, por extensión, en Buda, cuya traducción sería «El Iluminado». «Iluminado, by Antony» es un equipamiento especial que, fuera de carta, sacará una marca deportiva para rentabilizar su fichaje por el Real Betis. Ahora le toca a él «iluminar» al equipo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app