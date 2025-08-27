Suscríbete a
Bizcos entre Vigo y Mánchester

Uno se juega perder dinero estúpidamente; el otro, su futuro deportivo internacional. Me da que el pulso lo ganará Antony

Francisco Pérez

Francisco Pérez

Adelantando por la derecha al calendario, Celta y Betis disputan hoy miércoles su partido de la sexta jornada, que hubiera coincidido en fechas con el inicio de las hostilidades europeas de ambos equipos. De esos jueves a los que se refería ayer Manuel Pellegrini ... para remarcar la necesidad de incorporar más jugadores, ante la evidencia de que el desgaste de los encuentros intersemanales influye luego en el rendimiento en la Liga y resulta obligado hacer rotaciones. Y para eso hace falta duplicar puestos con la menor diferencia de calidad posible entre sus ocupantes.

