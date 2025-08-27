Adelantando por la derecha al calendario, Celta y Betis disputan hoy miércoles su partido de la sexta jornada, que hubiera coincidido en fechas con el inicio de las hostilidades europeas de ambos equipos. De esos jueves a los que se refería ayer Manuel Pellegrini ... para remarcar la necesidad de incorporar más jugadores, ante la evidencia de que el desgaste de los encuentros intersemanales influye luego en el rendimiento en la Liga y resulta obligado hacer rotaciones. Y para eso hace falta duplicar puestos con la menor diferencia de calidad posible entre sus ocupantes.

Con mucho, el mayor interés se centra en Antony. Cada día que pasa el brasileño se acerca más al Betis, como la espada al pecho de un Manchester United, al que sólo le quedan unos pasos para encontrarse con el obstáculo de la pared. Negándose a escuchar otras ofertas que no sea la de volver al Real Betis, al club británico sólo le queda la baza de amenazarlo con la grada y aminorar, si no cercenar, sus posibilidades de ser convocado por Brasil para el Mundial 2026. Uno se juega perder dinero estúpidamente; el otro, su futuro deportivo internacional. Me da que el pulso lo ganará el paulista.

Y mientras se decide el culebrón, se esperan más emojis de un Ceballos, que anda aprendiéndose la Marsellesa; se deshoja la margarita del mediocentro que haga olvidar a Cardoso y se conozca el nombre del delantero que rentabilice el futbol generado por el equipo, hoy hay otro examen foráneo para los de Pellegrini, tras el decepcionante inicial en Elche, paliado por la mejora grupal exhibida frente al Alavés el pasado viernes.

No andan bien los vigueses, tratando aún de recuperar los automatismos en su fútbol, que hicieron tan poco previsibles sus acciones ofensivas la pasada campaña. Perdió con el Getafe en su debut y no pasó del empate en Mallorca. Afronta la última semana del mercado estival sin presiones, tras haber reforzado su delantera con los fichajes de Jutglá y Bryan Zaragoza y asegurarse la continuidad de Moriba y Borja Iglesias. Un choque doméstico con escarapelas europeas.