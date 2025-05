La agenda de los internacionales del Betis en el mes de junio

El calendario del Betis en la temporada 24-25 finalizó el miércoles en Breslavia con la derrota ante el Chelsea en la final de la Conference League. Sin embargo, el curso futbolístico todavía no ha finalizado para varios jugadores del equipo verdiblanco. Concretamente para aquellos que han sido convocados por sus selecciones para partidos en el inicio del mes de junio. Ricardo Rodríguez, Isco, Lo Celso, Antony, Jesús Rodríguez, Johnny Cardoso, Abde y Cucho Hernández son los jugadores que se marcharán con sus países.

Ricardo Rodríguez ha sido convocado por la selección de Suiza para dos partidos amistosos ante México y Estados Unidos. En Salt Lake tendrá lugar el próximo 7 de junio a las 22 horas el encuentro ante México, mientras que posteriormente los suizos se desplazarán hacia Nashville para enfrentarse a Estados Unidos, a las 2 de la madrugada hora europea del próximo día 11.

Isco, por su parte, regresa a la selección española para los encuentros correspondientes a la 'final four' de la Nations League que se disputarán en Alemania. La semifinal será ante Francia en Stuttgart el próximo 5 de junio a las 21 horas. En el caso de conseguir el pase a la final, los de Luis de la Fuente se verán las caras ante el ganador del Alemania - Portugal en Múnich el día 8 también a las 21 horas. De no derrotar a los galos, la actual campeona de Europa se enfrentaría al perdedor del duelo anterior por el tercer puesto, aunque no jugaría en Múnich, sino que volvería a hacerlo en Stuttgart, aunque esta vez a las 15 horas del domingo 8 de junio.

Otro de los jugadores españoles convocados es Jesús Rodríguez, pero lo hará con la selección sub 21, pues está en la prelista para disputar la Eurocopa sub 21 del próximo mes de junio en Eslovaquia. En la fase de grupos, España se verá las caras ante Italia, Rumanía y la anfitriona, Eslovaquia.

Lo Celso es uno de los jugadores que también ha sido incluido en la prelista deLionel Scaloni para disputar con Argentina las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia. Los actuales campeones del mundo afrontarán a domicilio el primero de los partidos el 6 de junio, mientras que en el segundo encuentro, tan solo 5 días después, recibirán a Colombia en el Monumental de Buenos Aires.

Por otra parte, Brasil también va a contar en su lista con presencia bética, y es que Antony ha sido incluido en la primera convocatoria del nuevo seleccionador Carlo Ancelotti. Brasil, al igual que Argentina, tendrán que disputar los dos partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas, aunque lo harán ante Ecuador y Paraguay. El día 6 de junio viajarán hacia Guayaquil, mientras que el duelo ante la Selección de Paraguay está citado para el próximo día 11 en Sao Paulo.

Johnny Cardoso, pivote del Real Betis, también ha cuajado una gran temporada, y fruto de ello es la llamada de nuevo de su selección. El centrocampista disputará los dos partidos amistosos que tiene Estados Unidos en tierras americanas, ante los combinados de Turquía y Suiza. El primero de ambos será en East Hartford el próximo día 7, y tan solo cuatro días después, recibirá en Nashville a la selección de Suiza. Tras ellos, dará comienzo la Copa Oro de la Concacaf, donde Estados Unidos se enfrentará en fase de grupos a Trinidad y Tobago, Arabia Saudí y Haití respectivamente.

El extremo verdiblanco Abde también se marchará para vestir la camiseta de su país en la Copa COSAFA, donde Marruecos tendrá rivales del nivel de Madagascar, Túnez, Benín o Eswatini entre los días 6 y 11 de junio.

Por último, Cucho Hernández regresa a una convocatoria de la selección de Colombia para los partidos ante Perú (6 de junio) y Argentina (11 de junio) valederos para la fase de clasificación del Mundial 2026.