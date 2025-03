Joaquín: «No es mi intención volver al pasado, prefiero buscar unidad, apostar por el presente y mirar al futuro»

En plena cuenta atrás hacia la junta general del Real Betis ha entrado en escena el capitán de la primera plantilla verdiblanca, Joaquín . El portuense, que cuenta con un dos por ciento de las acciones de la entidad, ha expresado su opinión sobre los acontecimientos que vienen ocurriendo en los últimos días. Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en las redes sociales.

Como un Bético más, convencido del hartazgo que supone volver a encontrarnos con otro intento de desestabilización del club , otro más no se cuantos ya hemos vivido en los últimos 20 años , y este concretamente equivocado desde mi punto de vista en el momento , en el discurso y en las formas en esta época tan complicada que todos estamos viviendo. Entendiendo que la actual situación de pandemia esta acarreando a infinidad de familias un escenario realmente trágico, no puedo dejar de acordarme de los béticos del día a día , al igual que de otras personas abracen el escudo que abracen en cualquier lugar del mundo, de los que perdieron su trabajo, los que perdieron su empresa y sobre todo de los han perdido a sus seres mas queridos. No es difícil comprender los malos momentos que tocan vivir ahora y mucho menos entender que es a ellos y únicamente a ellos a quienes nos debemos todos los que de una u otra forma tenemos la responsabilidad de llevar adelante este Betis , aun mas en tan malos tiempos . Sintiéndolos cuando llenan nuestro estadio, sufren y disfrutan con nosotros y nos siguen con una fidelidad impagable por toda la geografía de nuestro país , solo me queda decirles que no es mi intención volver al pasado, que prefiero buscar unidad , apostar por el presente y mirar al futuro , aun a sabiendas de que se han cometido errores , pero convencido de que la única herramienta que existe y de la que históricamente tanto hemos carecido institucionalmente es la unidad en torno a las trece barras y a lo que representa este escudo para conseguir de una vez por todas un Betis grande y así poder daros algún día lo que tanto merecéis.

Viva el Betis !!

La junta general del Betis se celebrará el próximo lunes 21 de diciembre a partir de las 16.00.