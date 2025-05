Las cuatro soluciones financieras del Betis

Después de dos años consecutivos de pérdidas (36 millones la temporada 2020-21 y más de 20 en la 2021-22) y sin plusvalías reseñables por venta de jugadores desde la cesión / traspaso de Lo Celso al Tottenham en 2019, el Betis afronta un presente ... con retos en su economía para la que se plantean varias herramientas que quiere emplear el club con la meta de encontrar soluciones financieras. Al igual que hicieron sus consejeros, con Ángel Haro y José Miguel López Catalán a la cabeza, para solventar el problema con las inscripciones aplicando el artículo 92 de LaLiga con la aportación de 6,3 millones de euros por parte de los principales accionistas (una cantidad que ha de ser recuperada por los consejeros) y la ayuda de la plantilla con la reconfiguración de sus contratos, el club explora diferentes vías para sortear un panorama complejo que le obliga a una «contención del gasto», como anunciaba ayer mismo su presidente. La mayor parte de estas opciones será planteada en la junta de accionistas de final de año.

Esgrimió Haro cuatro opciones a su alcance para poder reestructurar su economía, evitar la aplicación del artículo 100 (que sólo se puede recuperar para inversiones un cuarto de lo ingresado por trapsasos) y cancelar la deuda a corto plazo transformándola en deuda a largo. Todo antes de la fecha de nuevo límite del 30 de junio, puesto que las soluciones previas al cierre del mercado son coyunturales pero no resuelven el problema en sí. No son vías excluyentes, sino que en buena medida complementarias y fruto de un estudio de la situación del club y los escenarios en los que tiene que moverse ahora y en el futuro. La primera posibilidad financiera, siempre manejada, es obtener plusvalías por la venta de futbolistas. Y en ese sentido el club ya sabe que ha de rejuvenecer su plantilla y abre un proceso interno para conocer las claves necesarias para hacer de sus futbolistas objetos de interés para los compradores, principalmente de la Premier League. Que desde 2019 no haya habido ingresos importantes por traspasos es un problema que se quiere solventar porque el modelo de negocio del fútbol requiere ventas caras de jugadores comprados o formados a menor precio.

Una segunda vía es la ampliación de capital. «Conviene no demonizarla», señalaba Haro. La idea del club es consultar en la junta esta posibilidad pero siempre respetando la filosofía de la atomización y sin irse a cantidades enormes. No quieren los principales accionisas reforzar su posición personal, sino que los béticos que ya tienen participaciones puedan seguir comprándolas a 120 euros y no vean afectada su cuota de decisión en la entidad, una de las claves del proyecto que aupó a Haro y Catalán.

Los bonos corporativos pueden ser la propuesta estrella para arreglar la economía. La idea es que sirvan para transformar la deuda a corto en largo plazo. El Benfica hizo algo parecido. Se trata de un producto que ha de ser evaluado por agencias de rating y asegurado por compañías especializadas pero que puede garantizar una alta rentabilidad, incluso vinculada a los éxitos deportivos. También se puede estructurar para que llegue tanto a pequeños como grandes inversores para ayudar al club y obtener una buena rentabilidad y que sea un producto, por ello, muy interesante.

Por último, las palancas. El club valora las tipo SPV (sociedades vehiculares). Servirían para evitar dar pérdidas y no se plantean que tengan la dimensión del Barcelona, ni mucho menos. Si acaso de una cantidad que ronde los 20 millones de euros. El club ya las tanteó pero las condiciones en verano no eran las idóneas. Se buscará un socio estratégico, por ejemplo, para el ticketing si es el caso, para poder seguir creciendo en esta línea y que todos saquen beneficio. Se trata de poder anticipar un ingreso recurrente vendiendo un activo no deportivo durante un plazo determinado pero con la opción de recuperarlo.