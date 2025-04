Colo Colo – Betis: Cerrar la gira por Sudamérica con la máxima dignidad

Finaliza este sábado, a partir de las 20.30 hora española, la gira que ha llevado al Real Betis a disputar varios partidos entre Argentina y Chile en estos primeros días sin fútbol de Primera división en España por el parón para que se dispute el Mundial de Qatar 2022. Tras el 4-0 encajado contra el River Plate el pasado domingo en Mendoza, y la 'manita' 5-0 recibida del Colo Colo en la madrugada del jueves en Concepción, será el mismo rival chileno ante el que los pupilos de Manuel Pellegrini finalicen este periplo de encuentros para no perder la forma, antes de regresar a Sevilla y conceder al plantel unos días de vacaciones.

Dadas las malas sensaciones ofrecidas por los verdiblancos en los dos primeros encuentros disputados en tierras sudamericanas, el objetivo prioritario en este tercer y último encuentro de la gira es tratar de cortar la sangría defensiva que ha llevado a los heliopolitanos a encajar nueve goles en sólo 180 minutos, precisamente los mismos tantos que había recibido el plantel bético en las trece primeras jornadas ligueras, justo antes del borrón de Mestalla previo al inicio de la pausa mundialista.

No podrá contar Pellegrini para el segundo encuentro ante el Colo Colo ni con Sergio Canales ni con Aitor Ruibal. Tal y como avanzamos el jueves por la tarde en Alfinaldelapalmera.com, tras las pruebas médicas realizadas a Canales, el golpe del cántabro, que tuvo que abandonar pasado el minuto 40 el primer partido contra el equipo dirigido por Gustavo Quinteros tras una entrada fea pero fortuita en la frontal del área para evitar un disparo del '10' verdiblanco, se ha quedado en un fuerte traumatismo en el tobillo y el pie izquierdo. Pero, según ha podido saber este portal web, el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini decidió ayer no forzar al futbolista santanderino, que no estará apto para el partido de hoy. Al igual que Aitor Ruibal, que también sufrió un pisotón en un pie en el primer choque ante el equipo chileno. Es un partido amistoso y no hay que correr ningún tipo de riesgo.

Ha levantado expectación en Viña del Mar el segundo partido entre el Colo Colo y el Real Betis, puesto que casi no quedan localidades libres del estadio Sausalito de las 18.000 localidades que se pusieron a la venta.