El calendario de amistosos del Betis en la pretemporada 2022-23

El Real Betis comenzó la pretemporada el pasdado 4 de julio. Llegó el momento de las habituales pruebas médicas y también de los primeros entrenamientos. El equipo entrenado por Manuel Pellegrini, tal y como ocurrió el pasado verano, afrontará varios encuentros amistosos. De momento ya se han confirmado cinco fechas.

El téncico chileno quiere una pretemporada similar a la del año pasado, en la que todo fue a la perfección y logró armar un equipo que después ofreció un altísimo rendimiento durante la temporada 2021-22 con la consecución de la Copa del Rey y del quinto puesto en LaLiga Santander.

La temporada 22-23 comenzará de manera oficial para el equipo entrenado por Pellegrini el 15 de agosto con la primera jornada del campeonato de Primera división. El Betis empezará la temporada en el Villamarín enfrentándose al Elche Club de Fútbol en la primera jornada de la nueva liga, tras el calendario conocido el 23 de junio.

Pisará el Betis tres países diferentes a España en su periplo veraniego: Austria, Países Bajos e Inglaterra. Y rematará con un duelo de presentación como el de la campaña pasada ante la Roma.

El Real Betis empató sin goles ante el SV Grödig en su primer partido de la pretemporada 22-23 y no fue porque los pupilos de Manuel Pellegrini no contasen con ocasiones de gol, sino más bien todo lo contrario. Los futbolistas verdiblancos, más incisivos en la segunda mitad que en la primera, tuvieron varias opciones claras para haber ganado el partido, si bien durante los primeros cuarenta y cinco minutos sí fue un equipo más contemplativo en labores defensivas. El encuentro en un encuentro se fue animando con el paso de los minutos gracias principalmente a la entrada al partido de Luiz Henrique que, si bien no fue titular, dejó destellos de su calidad y sus virtudes futbolísticas.

Primera derrota del Real Betis en la pretemporada 22-23. El equipo de Manuel Pellegrini notó la diferencia de rodaje ante el PSV Eindhoven, que el próximo sábado 30 de julio jugará ya un partido oficial, la Supercopa de Holanda frente al Ajax, y el 2 de agosto disputará la ida de la tercera eliminatoria de la Champions League, y no fue capaz de perforar el muro defensivo propuesto por el equipo dirigido por Ruud Van Nistelrooy, amén de que les faltó frescura y claridad a los verdiblancos, quienes también cometieron algunos fallos defensivos, sobre todo en la primera parte. Gakpo adelantó en el minuto 7 a los holandeses y Juanmi, que entró al partido tras el descanso, empató de cabeza en el minuto 52. Mwene marcó el definitivo 2 a 1 pocos minutos después de haber entrado al terreno de juego.

El Real Betis cosechó otro empate en esta pretemporada 22-23, ésta vez el segundo, tras igualar a uno en el tramo final del partido ante el Olympique de Marsella en Chesterfield (Reino Unido). Milik marcó para el equipo francés el 0-1 en el minuto 87 y Rodri, en el minuto 90, puso las tablas definitivas en el marcador al rematar de cabeza un centro medido de Joaquín. Buenos detalles de Luiz Felipe en la primera parte, sus primeros cuarenta y cinco minutos como futbolista del Betis, mostrando colocación y rapidez al corte en llegadas del equipo de Igor Tudor al área verdiblanca.

El Real Betis cayó por la mínima en el Gtech Community Stadium de Brentford en su último partido en tierras británicas de la pretemporada. Mbeumo, al borde de la media hora del choque, anotó el único tanto de un encuentro que mostró una versión irregular del conjunto verdiblanco, que al igual que su rival tuvo muchas veces el dominio de la situación y del balón pero sin ese punto necesario de eficacia para concretar lo que fue capaz de generar ante la portería defendida por el internacional español David Raya. En el tramo final incluso estuvo mucho más cerca el 2-0 que el empate del Betis.

Se le escapó en los últimos minutos al Betis el sabor de la victoria, que no llega en esta pretemporada en la que a los verdiblancos les está costando una barbaridad encontrar su mejor versión. O al menos la habitual, la que se había convertido en norma. No mandó en el partido ante un rival de LaLiga Smartbank y aunque en la segunda mitad se distanció con los goles de Juanmi y Loren, éste de muy bella factura desde lejos, no supo mantener atado al Zaragoza, que apretó con un disparo de Petrovic y un remate cercano de Simeone para poner el 2-2 y aguar las ganas de fiesta de los miles de béticos que se dieron cita en el estadio Ciudad de Málaga.

El Real Betis despidió la pretemporada con una convincente victoria ante la Fiorentina en el sexto y último encuentro de la época estival de preparación previa al campeonato 22-23. Fue el Betis de casi siempre cuando hay competición. El equipo intenso en la presión, con el balón como protagonista y dueño de las dos áreas, como nos tienen acostumbrados los verdiblancos desde que Manuel Pellegrini se hizo cargo del primer plantel bético. Ganó el conjunto heliopolitano al equipo toscano por 3-1, gracias a los goles de Juanmi y Borja Iglesias, ambos en el primer tiempo, y de Miranda, éste de muy bella factura de falta directa.

