Riquelme y el mensaje enviado por Isco: «Fue clave para soltarme y llegar con más confianza»

La etapa de Rodrigo Riquelme en el Real Betis comenzó la semana pasada cuando se incorporó al grupo de futbolistas que estaban en Portugal realizando la primera fase de la pretemporada. Este lunes, una vez de regreso a la capital hispalense, el futbolista ha sido presentado de manera oficial en las instalaciones de la ciudad deportiva Luis del Sol.

En un acto que ha comenzado con las palabras de bienvenida del presidente de la entidad de Heliópolis, Ángel Haro, y el director deportivo, Manu Fajardo, el nuevo futbolista bético tomó la palabra a continuación para destacar sobre su fichaje que «el hecho de que me quieran en un sitio fue clave. Me han demostrado que quieren que esté aquí. Cada vez que he venido aquí emociona cómo siente la afición».

«No tuve ninguna duda de que quería estar aquí. Estoy convencido de que va a salir todo genial», ha dicho el futbolista madrileño, al que se le ha preguntado por un referente en el vestuario del Betis, el capitán del equipo, Isco. «Tengo una relación especial. Me escribió cuando todo estaba prácticamente cerrado. Me quedo con ese gesto. Fue clave para soltarme y llegar con más confianza«, ha desvelado Riquelme.

Consultado por los objetivos que se plantea a menos de un mes para el comienzo oficial de la temporada, Riquelme ha señalado que «Lo primero, más allá de seguir desarrollándome como jugador, es devolver la confianza que han puesto en mí. Cuando alguien me quiere trato de devolver y más. A nivel personal es el objetivo. Vamos a ir paso a paso, disfrutando del día a día«. En cuanto a su nuevo destino futbolístico, Riquelme destaca que »veo que el club está creciendo muy rápido. Vengo para tratar de ayudar a conseguir los objetivos que nos planteamos. Vienen de unos años espectaculares«.

