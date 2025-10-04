El Real Betis aumenta su valor de mercado y asciende a los 215,50 millones de euros

El Real Betis se encuentra en un gran estado de forma, después de haber logrado tres victorias y un empate en los últimos cuatro encuentros. En el campeonato liguero, el conjunto verdiblanco se sitúa en la sexta plaza con doce puntos, a solo un punto de los puestos de Champions. En lo que respecta a la Europa League, el equipo de Manuel Pellegrini consiguió una victoria en Bulgaria ante el Ludogorets que lo colocan en la novena posición de la competición con cuatro puntos de seis posibles.

Tras un mes de septiembre que ha finalizado de manera notable para la parroquia verdiblanca, la web de Transfermarkt, especializada en la recopilación y publicación de datos de fútbol, ha actualizado los valores de mercado de los clubes y jugadores, donde se ha reflejado las subidas y bajadas de valor de algunos futbolistas del Real Betis respecto al final del curso anterior.

En el caso de las subidas, han habido cinco futbolistas de la entidad bética que han aumentado su valor de mercado, siendo Natan el jugador que más lo ha incrementado. El defensor brasileño ha duplicado su valor, pasando de 9 a 18 millones de euros. Por detrás de él, hay dos futbolistas que suben 5 millones de euros en relación a su último valor. Uno de ellos es Sergi Altimira, que lo ha elevado de 15 a 20 millones y que lo convierten en el segundo jugador más valioso de la plantilla. El otro es Pablo García, que aunque todavía tiene ficha del filial verdiblanco, todo apunta a que estará bajo las órdenes de Manuel Pellegrini durante toda la campaña. Su irrupción en Primera División durante el inicio de temporada le ha llevado a aumentar su valor de 5 a 10 millones de euros.

Deossa, que apenas ha tenido protagonismo en este arranque del Betis debido a sus lesiones, asciende su valor de mercado de 6 millones a 10, gracias al gran papel que desempeñó en el Mundial de Clubes con Monterrey. Por último, Ángel Ortiz que estaba tasado en 2,5 millones,asciende a los 3.

Las bajadas de valor de mercado

Por otro lado, hay cinco jugadores de la entidad de Heliópolis que han disminuido su valor de mercado. En tres de ellos, hay un denominador común que explica este suceso, las lesiones. Llorente, lesionado desde el pasado mes de abril hasta el pasado de septiembre, pasa de 6 a 5 millones de valor de mercado. Marc Roca, que también estuvo ausente por lesión durante la segunda mitad de la temporada pasada y el inicio de la presente, decrece su valor de 6 a 4 millones. En el caso de Isco, que cayó lesionado en el último partido de pretemporada frente al Málaga y que aún sigue lesionado, reduce su valor de mercado de 6 a 5 millones.

Dos casos diferentes son los de Amrabat y Antony, que han bajado su valor notablemente por otras circunstancias. El marroquí pasa de 17 a 12 millones de euros, debido posiblemente a su última etapa con el Fenerbahçe. Por parte de Antony, que actualmente es el jugador con más valor de mercado de la plantilla del Real Betis, desciende su valor a los 30 millones de euros, tras estar valorado en 35 al término del pasado curso.

Hace justo un año, la plantilla bética estaba valorada en 189,40 millones de euros, mientras que ahora, el club verdiblanco asciende hasta los 215,50 millones, lo que significa un 13,8% de aumento de valor de mercado respecto a hace un año.

