Pablo García: «Nunca jugaría en el Sevilla, soy del Betis, lo llevo en la sangre, y me tira mucho el Barcelona»

Pablo García está de moda. Su espectacular actuación de ayer ha dado la vuelta al mundo. El joven delantero del Betis y de la selección española marcó cuatro goles en las semifinales del Europeo sub 19 que clasificaron a España para la final, tras ganar 6-5 a Alemania: «Estoy muy feliz, ahora mismo no tengo problemas para expresar lo que tengo por dentro. Es uno de los días más felices de mi vida. Teníamos una idea clara y unos objetivos claros. Sabíamos que podían pasar este tipo de cosas. Llevamos mucho trabajo detrás, muchos momentos duros y no se nos podía trabajar esta oportunidad», explicaba el atacante verdiblanco en 'El Partidazo', de la Cadena Cope.

Pablo García lleva toda la vida jugando en el Real Betis: «Llevo desde el prebenjamín, desde los 5 años. No me he puesto ninguna camiseta que no sea la del Betis. Ojalá Pellegrini haya visto esto y esté orgulloso de mí. Ojalá sea un impulso para el primer equipo que es lo que más feliz me haría».

Verdiblanco desde la infancia, reconoció que nunca ficharía por el Sevilla pero sí por el Barcelona: «¿El Sevilla? (Risas) No está en mis planes y creo que nunca va a estar. Llevo toda la vida del Betis, desde que estaba en la barriga de mi madre. ¿El Madrid o el Barça? Tengo una preferencia, soy del Real Betis porque es el equipo de mi vida pero entre esos dos me tira mucho más el Barcelona. Aquí (en la concentración de la selección) me junto siempre con los de la Masía, que además de jugadorazos son grandes personas», sentenció Pablo García.

Tras estas declaraciones y para evitar posibles malinterpretaciones, el padre del jugador ha salido a la palestra en redes sociales para ahuyentar polémicas: «Quiero aclarar para cerrar este tema. Que le han preguntado que a qué equipo de los dos prefiere y ha dicho que le simpatiza más con el Barça. SIEMPRE PONIENDO POR DELANTE A SU REAL BETIS BALOMPIÉ. Nunca a dicho nada de fichar ni de jugar con NADIE QUE NO SEA EL REAL BETIS. Tema 'cerrao'».

— Ramon Garcia Martin (@Ramongm73) June 23, 2025