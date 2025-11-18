Suscríbete a
+Palmera

Pablo Fornals recibe la ovación de La Cartuja en el España - Turquía (2-2)

El bético entró en el minuto 83 y los de Luis de la Fuente certifican su pase al Mundial

Fornals, con el dorsal 17 en el día del estreno de la nueva camiseta de España

Pablo Fornals recibe la ovación de La Cartuja en el España - Turquía (2-2)
EP
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es posible que Pablo Fornals tuviera una idea más dulce de su reestreno con la selección española. Y es que los de Luis de la Fuente no pasaron del empate (2-2) ante Turquía, en un partido en el que el jugador del ... Betis salió tarde, muy tarde, en el minuto 83.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app