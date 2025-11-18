Pablo Fornals recibe la ovación de La Cartuja en el España - Turquía (2-2)

Es posible que Pablo Fornals tuviera una idea más dulce de su reestreno con la selección española. Y es que los de Luis de la Fuente no pasaron del empate (2-2) ante Turquía, en un partido en el que el jugador del ... Betis salió tarde, muy tarde, en el minuto 83.

No obstante, el estadio de La Cartuja esperaba su salto al césped para ovacionarlo y transmitir el cariño de la tierra en un momento tan especial para el jugador verdiblanco, que ha vuelto a tener minutos con España ante los 30.800 asistentes.

1468 días después, Pablo Fornals vuelve a disputar un partido con la @SEFutbol.



¡Vamos, @pablofornals! 🇪🇸 https://t.co/bMbS0uKjHl — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 18, 2025

A pesar del empate, España tiene cerrado su pase al Mundial y espera con paciencia la llegada de este torneo, al que aspira ganar. La Roja tenía el pase prácticamente asegurado antes del choque, ya que la selección de Luis de la Fuente, que terminó invicta esta fase de clasificación, debía perder por siete o más goles para quedarse fuera.

Aunque los de Luis de la Fuente no hayan tenido su día este martes en Sevilla, es considerada una de las favoritas de cara al campeonato del mundo. Marcaron Dani Olmo y Oyarzabal para España. Para Turquía, Gül y Özcan. El partido de este martes se considera como un toque de atención para que España siga aumentando su competitividad y no se permita ninguna relajación.