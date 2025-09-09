Mateo González: «El Betis dará un paso adelante con un estadio del siglo XXI»

El periodista de ABC de Sevilla Mateo González cuenta in situ cómo ha sido el inicio de las obras en el Benito Villamarín, que han comenzado con la demolición de la grada de Preferencia. «Con esto empieza un proceso que espera el Betis que dure las dos temporadas que estarán de mudanza en la Cartuja para hacer un nuevo estadio del siglo XXI con el que el club quiere dar un paso adelante»

«Hoy han comenzado a derribar la grada de Preferencia los famosos diplodocus a pegar sus bocados en la grada baja. Algo que genera mucha expectación, aunque también es un día de sentimiento para aquellos que han poblado esta grada durante tantas temporadas en el Benito Villamarín».

«Lo seguiremos contando con todo lujo de detalles en los próximos días y en los siguientes años, de ver cómo va evolucionando paso a paso las obras en el Benito Villamarín de cara a crear la nueva casa de todos los béticos».