Keimer Sandoval se pierde el Mundial Sub 20 por un acto de indisciplina

El Betis podría haber contado con un representante más en el Mundial Sub 20 que ha comenzado a disputarse en Chile, pero una circunstancia extradeportiva lo hizo imposible. Además de Pablo García, que no tuvo un buen estreno con la Selección española, que cayó derrotada ante Marruecos en el estreno, o Elyaz Zidane, titular en el estreno de Francia, el club bético esperaba contar también con Keimer Sandoval en la cita de selecciones, pero un acto de indisciplina del colombiano lo acabó dejando fuera de la lista de César Torres, seleccionador del país cafetero.

Sandoval fue fichado por el Betis en el verano de 2024, procedente del Orsomarso de la segunda división colombiana, aunque meses después, en enero de 2025, el joven defensa fue cedido al Estrella Roja por un año y medio. Incluso el equipo serbio se reserva una opción de compra cifrada en 1,5 millones de euros por el 85% de los derechos, aunque hasta el momento tampoco ha participado demasiado.

La participación de Sandoval en el Mundial Sub 20 se daba por segura, ya que era un futbolista importante en los planes de César Torres, que, por sorpresa, anunció que se quedaba fuera de la lista definitiva. En el Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela, el defensa participó en siete de los nueve partidos, siendo titular en cinco. «El tema de Montaño y Keimer, pienso que antes que futbolistas son seres humanos. Son chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar. Agotamos todos los recursos con ellos y finalmente se tomó la decisión de que no iban a estar más con el equipo. No se adaptaron a las normas de convivencia», expuso el seleccionador la pasada semana.

Ahora la prensa colombiana ha informado de cuál fue ese acto de indisciplina cometido por Sandoval junto a su compañero John Montaño y que les ha costado quedarse sin la cita de selecciones. Así, los medios informaron que la medida se tomó tras una revisión nocturna de las habitaciones del hotel donde estaban concentrados, cuando el cuerpo técnico descubrió a ambos jugadores consumiendo bebidas alcohólicas del minibar de la habitación.

