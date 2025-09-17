Junior destaca el buen momento del Betis pero hace autocrítica: «No es el comienzo deseado»

En el Betis existe tranquilidad pese al pobre inicio liguero, con sólo seis puntos en los cinco partidos disputados. «Los jugadores lo sabemos, no es el comienzo deseado», reflexionó Junior Firpo, en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que también comentó el crecimiento experimentado por el club verdiblanco desde su adiós.

«El club vive en otra exigencia. Cuando dejé el Betis nos habíamos clasificado a Europa y era la primera vez en ocho años, después de haber vuelto a Primera. Las exigencias ahora son distintas. El club vive un momento muy bonito y estoy encantado de estarlo viviendo con todos los béticos», indicó el lateral dominicano, que, pese a todo, admitió que el inicio liguero requiere una reacción. «Los jugadores lo sabemos, no es el comienzo deseado. Hay partidos puntuales en los que han faltado jugadores importantes. Todavía no se ha jugado con el once tipo que todo el mundo espera. Eso se resiente, aunque haya buena plantilla, hay jugadores importantes», añadió el lateral.

El empate ante el Levante dejó un sabor agridulce y así también se ha analizado en la caseta bética. «Obviando los primeros diez minutos, el equipo fue infinitamente superior. Hemos hecho autocrítica y hemos revisado el partido. Fueron dos pérdidas puntuales, de cosas que en este nivel no te puedes permitir y cualquier rival te lo hace pagar. Lo bueno fue la reacción del equipo, hay que estar orgullosos de los otros 70 minutos, en los que empatamos y pudimos ganar. Generamos muchísimo. El orgullo de la reacción, en otros años hubiera sido difícil que el equipo la hubiera tenido y se demostró ese espíritu y ese corazón», reconoció Junior, que aparca la palabra Champions pese a la motivación que le supondría disputarla como bético: «Serían palabras mayores, a mí como jugador y como bético me haría especial ilusión. Pero tenemos que saber en qué momento estamos, con el inicio de liga que hemos hecho se queda un poco lejos hablar de eso, pero vamos a pelearla hasta el final».

El dominicano, que indicó que le gustaría pelear por un título con el Betis, también elogió la figura de Manuel Pellegrini. «Me ha llamado la atención que llegué pensando que era un entrenador mayor y de la vieja escuela, pero es lo contrario. Es cercano, bromista y deja libertad al jugador. Que se interprete el juego por sí mismo y saque a relucir sus virtudes desde ahí, lo que a todo jugador creativo le gusta», comentó Junior, que destacó una faceta del chileno: «Como bético lo veía desde fuera. Le ha dado al Betis una estabilidad que el club necesita».

