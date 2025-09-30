Isco, pendiente de una prueba para dar otro paso en su recuperación

Isco ha cumplido ya las entre seis y siete semanas previstas de inmovilización con una bota especial en su tobillo izquierdo y está a la espera de una ecografía para conocer el estado de la fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su ... peroné que el pasado 9 de agosto sufrió en el amistoso Málaga - Betis y que le ha impedido estar con el equipo en el arranque de temporada. Sigue el centrocampista los plazos previstos y ahora es cuando se le controlará la evolución de cara a conocer cómo va a ser esta fase de su recuperación, dado que se espera que pueda estar disponible para Pellegrini durante el mes de noviembre.

La prueba médica a la que ha de someterse Isco en estos días será determinante para comprobar que todo va como se espera y que la fractura esté soldada para poder iniciar los trabajos específicos en esa zona con fisioterapia y otros ejercicios concretos. La protección que tiene ahora sí es extraíble para poder hacer labores sobre ella pero le falta progresar con el impacto para ir apoyando libremente. El futbolista lleva un par de semanas dejándose ver en la ciudad deportiva Luis del Sol dado que ha comenzado su puesta a punto con los recuperadores pero ahora ha de vivir una nueva fase en este proceso. Ahora ya va dependiendo menos de las muletas para caminar.

Es Isco el único jugador de la plantilla del Betis, junto a Adrián, que aún no ha disputado ningún minuto y Pellegrini y el grupo esperan su regreso por ser el futbolista más importante entre los verdiblancos. Su posición está siendo cubierta por Lo Celso, Fornals, Deossa o Riquelme en este tiempo y se confía en que el malagueño sea capaz de recuperar el protagonismo como hizo en la temporada 2024-25 cuando regresó en enero con papel estelar y lideró al equipo, junto a Antony, para alcanzar los objetivos marcados.

Ahora Isco ve los partidos en la zona contigua al banquillo de suplentes donde los no convocados animan a sus compañeros. El malagueño se sentó en el último encuentro junto a Bartra, otro de los capitanes, y busca reintegrarse poco a poco en la dinámica general para no perder contacto. Ya lo hizo como capitán el pasado curso, algo que se demuestra en el documental «En Silencio» que acaba de estrenar en el Festival de Cine de San Sebastián y que será proyectado en las salas en las próximas semanas.

Diálogo para la renovación de Isco

Mientras, el Betis sigue dando los pasos para proceder a la renovación de Isco por una temporada más y ampliar el vínculo, hasta ahora con fecha 2027, hasta 2028 como mínimo. La idea es darle consideración de leyenda al malagueño, como se ha ganado en el campo. El Betis y el jugador iniciaron en verano los contactos para esta ampliación y mejora pero el infortunio de la lesión y las incidencias del mercado ralentizaron su recorrido. Ahora el club está diseñando la propuesta que le quiere realizar a Isco conociendo la predisposición de ambas partes de cara a poder firmar una nueva renovación que garantice la continuidad del malagueño, de quien ya señalaban Haro y Catalán en una entrevista reciente con ABC de Sevilla que esperan que esté jugando en el Betis «durante muchos años más» pronosticando que se puede convertir «en el mejor futbolista de la historia del club».