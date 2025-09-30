Suscríbete a
Isco, pendiente de una prueba para dar otro paso en su recuperación

El capitán bético cumple las semanas previstas para que se le retire la inmovilización en el tobillo afectado y ha de someterse a una ecografía

Isco, junto a Bartra durante el Betis - Osasuna
Isco, junto a Bartra durante el Betis - Osasuna manuel gómez
Mateo González

Isco ha cumplido ya las entre seis y siete semanas previstas de inmovilización con una bota especial en su tobillo izquierdo y está a la espera de una ecografía para conocer el estado de la fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su ... peroné que el pasado 9 de agosto sufrió en el amistoso Málaga - Betis y que le ha impedido estar con el equipo en el arranque de temporada. Sigue el centrocampista los plazos previstos y ahora es cuando se le controlará la evolución de cara a conocer cómo va a ser esta fase de su recuperación, dado que se espera que pueda estar disponible para Pellegrini durante el mes de noviembre.

