Irene Guerrero, ex jugadora del Betis Féminas: «Estuve en el Betis ocho años, pero me hubiese encantado ser como Totti para la Roma»

Irene Guerrero, ex jugadora del Real Betis Féminas y actualmente jugadora del Club América Femenil de México, fue entrevistada en el podcast de 'La Capitana', dirigido por Sandra de la Vega, mujer del ex bético Andrés Guardado. Después de ocho temporadas ... y más de 100 partidos con la elástica verdiblanca en la máxima categoría del fútbol español femenino, Irene explicó por qué se produjo su marcha del Betis al Levante: «En noviembre de 2019 falleció mi padre y a mí se me fue un motivo. Fue un detonante para mí, porque yo me imaginaba yendo a la ciudad deportiva a seguir jugando partidos y a buscarlo en la grada porque siempre estaba en el mismo sitio y era como 'no va a estar'. Yo no podía estar ahí y no tenerlo. Me llevé allí ocho años y hubiera sido como Francesco Totti para la Roma, yo lo hubiera sido para el Betis encantada».

A pesar de la dura decisión de salir del Betis, la centrocampista cuenta que su marcha al conjunto granota «me hizo más fuerte mentalmente a la hora de estar fuera, de saber todo lo que he sacrificado atrás y dejar a mi familia, que para mí es lo más importante».

Tras su paso por el Levante, Atlético de Madrid, Manchester United y el Club América, la de Pino Montano explicó cuáles son las diferencias del fútbol femenino en cada país: «En España se apuesta mucho por el trabajo desde la base, en Inglaterra buscan estar enfocadas en el físico y en México es un híbrido».

Por otra parte, en una infancia donde los equipos femeninos aún escaseaban, Irene contó su experiencia sobre sus inicios en el fútbol donde jugaba con niños: «A mí sí me ha curtido estar con niños porque ellos físicamente tienen un plus y te curte un poco más en la parte del trabajo. Yo recuerdo esa etapa muy bonita porque tuve la suerte de que dentro del equipo éramos todos iguales, no había discriminación de si era niña o niño», concluía Irene.