Irene Guerrero, ex jugadora del Betis Féminas: «Estuve en el Betis ocho años, pero me hubiese encantado ser como Totti para la Roma»

La campeona del mundo recordó su salida del conjunto verdiblanco y su paso por los distintos clubes donde ha militado

Irene Guerrero en un Real Sociedad Féminas - Betis Féminas
Irene Guerrero, ex jugadora del Real Betis Féminas y actualmente jugadora del Club América Femenil de México, fue entrevistada en el podcast de 'La Capitana', dirigido por Sandra de la Vega, mujer del ex bético Andrés Guardado. Después de ocho temporadas y más de 100 partidos con la elástica verdiblanca en la máxima categoría del fútbol español femenino, Irene explicó por qué se produjo su marcha del Betis al Levante: «En noviembre de 2019 falleció mi padre y a mí se me fue un motivo. Fue un detonante para mí, porque yo me imaginaba yendo a la ciudad deportiva a seguir jugando partidos y a buscarlo en la grada porque siempre estaba en el mismo sitio y era como 'no va a estar'. Yo no podía estar ahí y no tenerlo. Me llevé allí ocho años y hubiera sido como Francesco Totti para la Roma, yo lo hubiera sido para el Betis encantada».

