El ímpetu de Pablo García lleva a Pellegrini a darle más minutos

Pablo García es más que goles. Sin ir más lejos, es el máximo realizador de la cantera verdiblanca en los últimos tiempos. El canterano es ímpetu, es carácter, es electricidad, es revolución... Características que han provocado que Manuel Pellegrini, aunque con ficha y dorsal del filial, lo tenga a sus órdenes y esté en dinámica del primer equipo desde el primer día de la pretemporada. El del Parque Alcosa, es en estos momentos, tras la marcha de Jesús Rodríguez en este mercado de verano, el principal baluarte de la fábrica bética, por eso el técnico chileno empezó a contar con él ya en el tramo final de la pasada campaña -impresionó sobremanera la madurez que demostró el día que debutó en Mallorca y también en los minutos que jugó en Florencia en la vuelta de las semifinales de la Conference League- y ahora, en el arranque del curso 25-26, haya comenzado a darle minutos de calidad.

Es cierto que no ha sido titular todavía en la élite, pero en los dos primeros partidos oficiales de la nueva temporada ya se han visto las intenciones tanto de Pellegrini y su cuerpo técnico como del '52'. En el debut liguero en Elche, Pablo García entró al partido en el minuto 70 en sustitución de Aitor Ruibal, autor del tanto verdiblanco en el Martínez Valero, mientras que en el duelo ante el Alavés suplió a Roro Riquelme. En ambos encuentros, una coincidencia: el internacional sub 19 español fue la primera elección del entrenador, en tierras ilicitanas junto al Chimy Ávila y ante los babazorros en solitario. Más de 50 minutos de juego entre los dos choques que convencen, y mucho, no sólo al futbolista, sino a la afición, que cada vez que lo ve jugar le muestra todo su apoyo y se ilusiona con su irrupción.

Además, en el partido ante los del Chacho Coudet, Pablo García tuvo dos grandísimas oportunidades para haber ampliado el marcador. En la primera, Sivera hizo una gran intervención y envió el envenenado pelotazo del canterano a saque de esquina. La Cartuja cantó el gol y él empezó a celebrarlo mientras veía como el meta rival se la paraba. Mientras que en la segunda ocasión, ésta vez su disparo al palo corto se le fue fuera por muy poco.

Se esperan movimientos en el ataque del Betis en estos últimos días del mercado de fichajes, pero dada su polivalencia (puede jugar por ambas bandas, detrás del punta y como jugador más avanzado) el chico se muestra tranquilo para seguir contando con la confianza de Pellegrini. Uno de ellos podría afectarle un poco más. El club heliopolitano sigue esperando el sí o el no del Manchester United de sus propuestas por Antony, pero si finalmente el brasileño no pudiera volver, Fajardo y su equipo de trabajo tienen previstas algunas alternativas para cubrir la posición de extremo derecho. Además, en el caso de que saliera Bakambu, un delantero también podría incorporarse. Todo debe resolverse en esta última semana.