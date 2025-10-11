Güiza: «El campo del Betis es el mejor de España, allí la podría haber liado»

Dani Güiza pudo haber sido jugador del Betis hace tres lustros y así lo recuerda durante una entrevista en la que repasa su trayectoria en 'El Cafelito', el espacio personal que conduce Josep Pedrerol en La Sexta. El delantero jerezano señalaba que en ... 2011 tuvo una propuesta verdiblanca pero económicamente le sedujo más irse al Getafe, donde tuvo un notable rendimiento después de haber sido campeón de Europa con España y militar en el Fernerbahçe tres temporadas.

«Tenía tres contratos encima de la mesa: Getafe, Real Betis y Granada. Y me fui al Getafe, al que me pagaba más. Aunque en Granada me pagaban lo mismo. El que menos pagaba era el Betis, pero me jodió no haber firmado«, afirma Güiza durante esta charla.

«Tengo esa espinita también clavada. Yo creo que en el Betis la podría haber liado con esa afición. Esa afición me motiva. Sigo pensando que, si hubiera firmado allí, habría hecho un año espectacular. Decidí ganar más dinero«, continuaba.

Y es que el jerezano tiene clara su opinión sobre Heliópolis: «El campo del Betis es el mejor campo que hay en España. El mejor. Porque el más bonito de todos es el Bernabéu. Pero, con la afición y todo, para mí el campo del Betis es lo más... Pero la vida sigue. Y hay que seguir peleando, luchando por intentar conseguir más cosas buenas».