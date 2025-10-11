Suscríbete a
Güiza: «El campo del Betis es el mejor de España, allí la podría haber liado»

El delantero jerezano, campeón de Europa con España, recuerda que pudo haber fichado por los verdiblancos en 2011 pero se marchó al Getafe

El representante de Antony se sincera con su regreso al Betis: «Ha vuelto a un lugar que lo acogió como a un hijo»

Güiza, en la entrevista de El Cafelito, en La Sexta
Mateo González

Dani Güiza pudo haber sido jugador del Betis hace tres lustros y así lo recuerda durante una entrevista en la que repasa su trayectoria en 'El Cafelito', el espacio personal que conduce Josep Pedrerol en La Sexta. El delantero jerezano señalaba que en ... 2011 tuvo una propuesta verdiblanca pero económicamente le sedujo más irse al Getafe, donde tuvo un notable rendimiento después de haber sido campeón de Europa con España y militar en el Fernerbahçe tres temporadas.

