Fajardo descarta que Chimy vaya a salir ahora del Betis

El futuro inmediato de Chimy Ávila parece estar en el Betis. Este lunes se le ha preguntado al director deportivo de la entidad verdiblanca, Manu Fajardo, por la posible salida del delantero a otro equipo y ha comentado que «no hay ninguna situación abierta con los mercados que aún están en disposición de poder firmar. Es jugador de la primera plantilla, que entrena al 200 por ciento todos los días, que está a disposición del entrenador y cuando lo consideren oportuno le sacarán el máximo rendimiento al igual que a otros compañeros del equipo».

Palabras de Manu Fajardo en el transcurso de la presentación de Amrabat como futbolista del Betis. Consultado por el futuro del centrocampista, cedido por el Fenerbahce hasta el final de esta temporada, el director deportivo bético ha dicho que «nos centramos en el presente. El fútbol da muchas vueltas. Es un jugador de muchísima jerarquía, con un recorrido muy bonito, acostumbrado a jugar en clubes importantes. El devenir de la temporada dirá. Si su rendimiento ha sido el esperado, que así sea».

Fajardo se ha referido también a otro de los futbolistas incorporados este verano, Valentín Gómez, que ante el Levante fue titular por primera vez con el equipo bético. «El mal inicio del partido se debe más a lo colectivo. Viene de una liga diferente. Yo considero que ayer estuvo a buen nivel. Está preparado y capacitado para defender la camiseta del Betis», piensa Fajardo.

El director deportivo verdiblanco ha hablado igualmente sobre el canterano Pablo García. «Estamos a la espera de que sea convocado para disputar el Mundial sub 20. Nos llena de orgullo, es un premio al trabajo que se lleva haciendo en cantera. Está en un proceso formativo y hay que ayudarle», ha comentado.

