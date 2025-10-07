Suscríbete a
Real Betis

El Cucho revierte su arranque y catapulta al Betis a los puestos Champions

Los cuatro goles que el colombiano ha marcado en los últimos cuatro partidos ligueros le dan gloria al equipo de Pellegrini y le llevan a volver a la selección

El Betis es el equipo de las mejores ligas de Europa con menos derrotas desde marzo

Cucho señala el escudo del Betis en su camiseta tras marcar el momentáneo 1-1 ante el Espanyol
Jesús Sevillano

El Cucho Hernández es uno de los futbolistas del Real Betis que más en forma ha llegado al parón de octubre y, con cuatro goles en los últimos cuatro partidos que ha disputado con la elástica verdiblanca, no sólo ha ... catapultado al equipo de Manuel Pellegrini a los puestos Champions, sino que también le ha servido para que Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, haya vuelto a convocar al delantero de Pereira para los partidos amistosos ante México y Canadá que se disputarán en unos días, ya que los cafeteros tienen su billete para el Mundial del 2026.

