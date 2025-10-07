El Cucho revierte su arranque y catapulta al Betis a los puestos Champions

El Cucho Hernández es uno de los futbolistas del Real Betis que más en forma ha llegado al parón de octubre y, con cuatro goles en los últimos cuatro partidos que ha disputado con la elástica verdiblanca, no sólo ha ... catapultado al equipo de Manuel Pellegrini a los puestos Champions, sino que también le ha servido para que Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, haya vuelto a convocar al delantero de Pereira para los partidos amistosos ante México y Canadá que se disputarán en unos días, ya que los cafeteros tienen su billete para el Mundial del 2026.

El arranque de la temporada 2025-26 había sido un tanto discreto para el delantero colombiano. Se movía bien, se buscaba huecos, combinaba con los compañeros de ataque y facilitaba espacios, pero le faltaba lo que anhelan los delanteros: el gol. En las últimas cuatro jornadas ha afinado sobremanera su instinto goleador para convertirse en el máximo goleador verdiblanco hasta la fecha. Abrió esta racha anotando el gol que empezó la posbilidad de remontada ante el Levante, aunque finalmente el duelo llegara a su fin empatado a dos. Después, abrió la lata contra la Real Sociedad (3-1) y marcó el segundo y definitivo tanto contra el Osasuna. El Cucho cerró esta fantástica racha frente al Espanyol. Un tanto especialmente simbólico. Con el Betis por debajo en el marcador tras un primer tiempo adverso, el Cucho emergió en el segundo tiempo para igualar con un testarazo impecable al segundo palo, aprovechando un centro medido de Ricardo Rodríguez desde la banda izquierda, iniciando la remontada bética hasta el triunfo final (1-2) después de que Pau López le detuviera el penalti a Puado.

Pese a que en la Europa League ha tenido descansos —entró desde el banquillo ante el Nottingham Forest y contra el Ludogorets no jugó—, el colombiano ha multiplicado su rendimiento en LaLiga, donde suma 688 minutos en los ocho encuentros disputados, todos ellos como titular. Su protagonismo ofensivo ha sido pieza clave para que el Betis escale hasta los puestos Champions, ya que los verdiblancos son cuartos con 15 puntos.

Esta progresión ha coincidido con una muy esperada vuelta a la selección Colombia. Néstor Lorenzo ha incluído al delantero en la convocatoria para los amistosos frente a México y Canadá en octubre, después de que en la fecha FIFA de septiembre no fuera convocado. En esos días de concentración, el Cucho buscará aprovechar su buen momento para pelear un puesto en el ataque cafetero, compitiendo con otros atacantes como Luis Suárez o Rafael Santos Borré.

En definitiva, lo que parecía un ciclo discreto se ha transformado en una inyección de confianza: con cuatro goles seguidos, el Cucho Hernández ha reafirmado su nivel en LaLiga y ha revalidado su estatus internacional. Ahora, el reto será sostener esa puntería, consolidarse en el Betis y ganarse un papel protagonista con Colombia con la vista puesta en la Copa del Mundo del próximo verano.