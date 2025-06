Cordón tantea a Luiz Felipe, que mantiene la puerta abierta para volver al Betis en 2026

Luiz Felipe salió del Betis en septiembre de 2023 para firmar con el Al-Ittihad hasta 2026. En enero de 2025 rescindió su vinculación con el club saudí con una cláusula de penalización que le impedía regresar al club de Heliópolis antes de ... la fecha en la que estaba prevista la finalización de su contrato, junio de 2026. De esta forma, el defensa ítalo-brasileño, de 28 años, se incorporó al Olympique de Marsella firmando justo hasta esa fecha, con la idea de quedar liberado para poder regresar al Betis. Sin embargo, en estos meses no ha encajado en la dinámica del club francés y está buscando una salida puente. En ese contexto sonó recientemente el teléfono de Luiz Felipe y al otro lado estaba Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla.

En una de sus primeras decisiones al llegar a Nervión, el ejecutivo extremeño, que como responsable de la parcela deportiva del Betis entre el verano de 2020 y enero de 2023 se encargó de cerrar el fichaje de Luiz Felipe como agente libre en 2022, tanteó al central sobre su disponibilidad para incorporarse al Sevilla para la temporada 2025-26. Cordón tiene muy buena relación con Luiz Felipe y con sus agentes, con los que pactó movimientos muy relevantes para los verdiblancos en su etapa (el propio Luiz Felipe, que llegó a coste cero y fue traspasado por 22 millones; Luiz Henrique, al que contrató por siete y luego fue vendido por 20; o el seguimiento a Johnny Cardoso, que fue ya fichado en el ciclo de Ramón Planes), pero hasta el momento el asunto no ha avanzado más allá de esa llamada telefónica. La postura de Luiz Felipe de no querer cerrar la puerta verdiblanca es clave.

En el Betis cuentan con varios jugadores para la posición de central con contratos duraderos (Bartra, 2027; Llorente, 2028; Natan, 2030) y se busca ahora a un zaguero joven que pueda revalorizarse. Desde que se marchó traspasado en una operación indiscutible en las cantidades pero inoportuna en las fechas, con el mercado ya cerrado, el regreso de Luiz Felipe siempre ha sido un objetivo bético dado que dejó un gran sabor de boca con sus actuaciones en sólo una temporada tras llegar libre desde la Lazio. El propio Planes y los dirigentes del Al-Ittihad impidieron su retorno en enero al dejarle libre con la condición de incluir la cláusula de penalización hasta 2026 exclusiva para que no pudiera jugar en el Betis. El objetivo del equipo saudí era no verse agraviados con devolver gratis a un futbolista por el que pagaron 22 millones solamente unos meses antes. De hecho, firmó sólo hasta 2026 con el Marsella esperando a esa fecha. Ahora en Heliópolis esperan que el jugador mantenga la puerta abierta a un posible regreso si se dan las condiciones adecuadas en doce meses y esta respuesta a Cordón es parte de ello.

El propio jugador ha declarado varias veces su sentimiento bético, como en el comunicado en el que formuló despedida de camino a Arabia Saudí: «Su apoyo inquebrantable y pasión por el club han dejado una huella imborrable en mi corazón. A pesar de haber tenido el honor de vestir la camiseta verdiblanca sólo durante una temporada, me siento profundamente unido al club y a esta hermosa ciudad. Quiero agradecer a la directiva por haber confiado en mí y por darme la oportunidad de representar al Betis. Aunque mi camino me lleva a nuevos desafíos y aventuras, quiero que sepan que esto no es un adiós definitivo. Quién sabe, en algún momento en el futuro, nuestros caminos podrían cruzarse nuevamente. Mientras tanto, llevaré conmigo los recuerdos y el afecto que compartimos. Gracias por todo lo que han hecho por mí y por el Betis». Sin embargo, el propio Cordón también mostró su sentimiento verdiblanco cuando se marchó y ahora es el director deportivo del Sevilla.

Ese movimiento ha sido visto desde el Betis como un intento de Cordón de conseguir un golpe de efecto no sólo deportivo de cara a su nueva afición nada más llegar a Nervión. Confían en Heliópolis en la palabra del jugador, que por ahora ha dejado claro que no quiere firmar por el Sevilla pero que está abierto a salir cedido desde el Olympique de Marsella por una temporada a un equipo de LaLiga para tener una continuidad que no ha conseguido en el club francés (sólo disputó cinco encuentros desde enero hasta junio) y poder estar más rodado para 2026, cuando se le abre un nuevo escenario. Diferente cuestión es si la propuesta que tiene encima de la mesa le satisface de tal forma que cambie el rumbo de su carrera, con 27 años. Por ahora le ha dicho que no al Sevilla por su sentimiento bético y para dejar la puerta abierta a su regreso.

El siguiente movimiento de Luiz Felipe en su carrera será clave para sostener viva esta opción de regresar al Betis. En Heliópolis estuvieron en otoño de 2024 muy pendientes de su posible salida del Al-Ittihad comprobando que se había quedado sin ficha en el club saudí por exceso de jugadores extranjeros. Se tanteó su opción para el mercado de enero 2025 pero el equipo de Ramón Planes lo bloqueó todo hasta 2026. Cuando se marchó al Marsella las conversaciones entre las partes fueron fluidas pensando en el escenario del año próximo pero ahora es el futbolista el que ha de sostener esta vía y el Betis, quien ha de responder en su momento. No hay nada firmado entre el club verdiblanco y Luiz Felipe para la próxima campaña pero las intenciones de las partes quedaron expresadas hace meses pero todo está pendiente de los siguientes movimientos profesionales del jugador.