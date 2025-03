El Betis sólo fichará por Carvalho si encuentra una oportunidad de mercado

La honda preocupación creada por la salida del campo de William Carvalho el viernes por la noche durante y después del partido ante el Leganés se convirtió ayer a mediodía en la confirmación de los peores presagios posibles. El Real Betis ... informó a través de un parte médico publicado en sus canales oficiales que el centrocampista portugués sufre una rotura completa del tendón de Aquiles de su pierna derecha que le obligará a pasar por quirófano en los próximos días para la reparación quirúrgica de la zona afectada. En la información facilitada por el club verdiblanco no se estima un tiempo de baja concreto, sino que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista. Pero no es menos cierto que se trata de una lesión importante de gravedad, tras la que el '14' bético podría perderse prácticamente lo que resta de temporada.

La noticia cayó como una losa en el seno del club verdiblanco. Ofreciendo un mejor o peor nivel, William Carvalho ha sido hasta ahora de los futbolistas fundamentales para Manuel Pellegrini -más si cabe este año tras las marchas de Pezzella, Guido Rodríguez o Fekir-, que comenzó la temporada dándole galones de titular en los partidos ligueros disputados hasta ahora, ante el Girona, el Alavés, el Real Madrid y el Lega. Además, la baja de larga duración del luso se une a la de Isco, que estará alejado de los terrenos de juego, tras haber sido revisado quirúrgicamente el pasado 6 de septiembre de su fractura de peroné izquierdo, hasta al menos diciembre o enero en el mejor de los casos. Dos de los jugadores de la primera plantilla del Betis que más valor pueden tener en el mercado y los dos que pueden tener los salarios más altos del plantel, se encuentran lesionados para un periodo que se alargará en el tiempo.

Este periódico ha podido saber que la comisión deportiva del Betis, siempre en contacto directo con el entrenador chileno, ha comenzado a debatir qué hacer para cubrir la baja de William Carvalho. Es aún pronto y no se ha tomado ninguna decisión al respecto, aunque desde el club verdiblanco se transmite tranquilidad ya que, con la experiencia positiva de la pasada temporada cuando se fichó al griego Sokratis después del traspaso de Luiz Felipe y la grave lesión de Bartra, ahora se analizarán todas las opciones posibles con serenidad, sin precipitarse y con el sentido común al que también llama la economía que maneja la entidad bética para cuadrar el fichaje de un sustituto de garantías para Carvalho, ya, eso sí, bajo la regla del 1:1 que marca LaLiga.

Jugadores libres

Evidentemente, como todo club activo, el Betis analizará el mercado de centrocampistas libres. Los futbolistas que se quedaron sin contrato al finalizar la reciente ventana de verano. Hay un enorme ramillete de jugadores que se mueven en la misma posición del portugués en este zoco pero, como todo mercado, este también es complicado. Se tiene claro en la planta noble del Villamarín que lo ocurrido con Sokratis fue una auténtica bicoca, ya que el central griego vino por sus ganas de jugar en una liga como la española y no por dinero. Y encontrar a algún futbolista de este tipo, de más o menos nivel -de experiencia en Europa no hablamos porque no podría participar en la Conference League- siempre dificulta las cosas. Destacan un par de futbolistas que podrían cuadrar por ser quizás los más conocidos, como son Etienne Capoué, libre tras finalizar contrato con el Villarreal, o una opción todavía más rutilante como puede ser la de Adrien Rabiot, que quedó libre de la Juventus. Pero el primero, sobrado de experiencia en España, no encaja mucho por su edad, ya que cumplió en julio 36 años (aunque Sokratis firmó con 35). Y el segundo por su altísimo caché. Con el mercado de verano abierto, su madre, que ejerce de representante, ha venido solicitando cantidades que rondaban los diez millones de euros. Como no puede ser de otra forma, el exjugador del conjunto turinés gusta, y mucho, en el Betis, pero, pero ni siquiera rebajándose a la mitad el sueldo que venía cobrando en Italia en las últimas campañas podría entrar en los parámetros económicos y financieros de la sociedad heliopolitana.

En las últimas semanas ha perdido el Betis a futbolistas como Fekir y Rodri, traspasados ambos al fútbol árabe -el francés en los estertores del mercado y el extremeño con el zoco ya cerrado-, y también ha visto el entrenador cómo Isco y William Carvalho estarán muchos meses fuera, así que Pellegrini ha visto cómo su centro del campo y la zona de creación han quedado bastante mermados en muy poco tiempo.

Esperar a enero

Así las cosas, ante tanta dificultad para fichar en los próximos días a algún futbolista que también encaje en el nivel deportivo actual del Betis, lo normal es que, si no apareciera una buena oportunidad en el mercado, el club heliopolitano espere a que se abra la ventana invernal para intentar reforzarse en la parcela ancha. En este punto volverá a aparecer, con casi toda seguridad, el nombre de Dani Ceballos vinculado al cuadro bético. Hasta entonces, Pellegrini cuenta con Marc Roca y Johnny Cardoso y, sobre todo, se confía en el seno del club heliopolitano que Sergi Altimira dé el paso adelante definitivo en su rendimiento individual que comenzó a mostrar en el choque ante el Leganés desde que sustituyera a Carvalho mediada la primera parte.

Además, en la plantilla existen otras alternativas. Por ejemplo, retrasar la posición de Lo Celso para que el de Rosario comienze a desarrollar su preciosista y efectivo fútbol y el último pase desde la base del equipo. Esa opción, por ejemplo, podría afectar a la zona del campo donde el internacional argentino puede tener mayor influencia en el juego del equipo. También ocurre lo mismo con Fornals. Mirando a la cantera, en el Betis Deportivo están jugadores como Mateo Flores o Ismael Barea, aunque el segundo, del que hablan muy bien, todavía está en edad juvenil. Todo esto dependerá de los criterios deportivos de Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico.