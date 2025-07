El Betis mantiene su posición por Deossa

Nelson Deossa está bien situado como uno de los objetivos del Betis para el centro del campo pero la competencia que ha surgido por el jugador colombiano dificulta en estos momentos la negociación. Los verdiblancos han ofrecido ocho millones de euros por el ... 80 por ciento de los derechos del futbolista pero el Rayados de Monterrey se mantiene firme solicitando los 13,5 millones de su cláusula de rescisión. En Heliópolis no quieren moverse de estas cifras ni entrar en una subasta por lo que apuran el entendimiento con el jugador con el prurito de poder llegar a la liga española. Sin embargo otros clubes como la Roma o el Palmeiras han sido vinculados a su contratación y la competencia es importante por un valor emergente que ha tenido mucho protagonismo en el reciente Mundial de Clubes.

El caso es que en el Betis gusta mucho Deossa y por ello está bien situado en la lista de preferencias para reforzarse en la medular tras las bajas de Johnny Cardoso y William Carvalho. Después de los intentos frustrados por Mandragora, Moscardó, Asllani o Nardoni y el ya clásico tira y afloja con Ceballos, en el Betis elevaron la apuesta por Deossa pero hay confusión con las cifras que se han venido publicando.

En el club verdiblanco no tienen la intención de abonar los 13,5 millones de la cláusula de rescisión del colombiano, de 25 años, dado que consideran que el valor del futbolista en estos momentos es inferior y que sería un desembolso demasiado alto para un mediocentro que aún no ha jugado en Europa. La idea es hacer una contratación acorde considerando que puede tener un valor de mercado de diez millones y por ello se ofertaron ocho por el 80 por ciento de los derechos del jugador para compartir el 20 restante con el Rayados. Su valor de mercado es de seis millones según Transfermarkt, justo la cifra que abonó Rayados al Pachuca el pasado mes de enero por sus servicios.

Sin embargo, el club mexicano no está muy convencido de esta propuesta y está escuchando los acercamientos de la Roma y del Flamengo. Según los medios de Italia y Brasil son ofertas mayores que las del Betis pero en este baile de confusión de cifras no está clara la posición de cada uno y aún no hay nada decidido sobre el futuro de Deossa. El Betis lo tiene en estima y se mantiene en su posición esperando que pueda encajar su propuesta con lo que desean el futbolista y su club. En todo caso también mantiene abiertas las vías con otras opciones, como es normal en el mercado.