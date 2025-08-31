Betis - Athletic, las notas de los jugadores: hay que aprender a jugar con el marcador en contra

Bartra despeja un balón en el transcurso del Betis-Athletic

Primera derrota del Betis en la temporada. El equipo verdiblanco ha perdido este domingo ante el Athletic por 1-2 en la tercera jornada del campeonato en Primera división. Los tres goles llegaron en el segundo tiempo. Bartra marcó en propia portería y Paredes hizo ... el 0-2. Ya en el tiempo de prolongación llegó el definitivo 1-2 con un remate de cabeza de Bakambu a pase de Junior. Ahora llega el primer parón de la temporada en el campeonato por los partidos internacionales de selecciones.

ASÍ JUGARON VALLES APROBADO Gran despeje en la primera parte en un mano a mano ante Iñaki Williams. En los goles poco pudo hacer ORTIZ APROBADO Tenía la papeleta de cruzarse en el camino con Nico Williams y logró anticiparse en varias ocasiones. Intentó proyectarse en ataque BARTRA SUSPENSO No estaba haciendo un mal partido pero es que salió claramente en la foto de los dos goles del Athletic NATAN SUSPENSO El Betis tiene una asignatura pendiente a la hora de cerrar en condiciones balones que llegan desde las esquinas. No logró anticiparse en el 0-2 JUNIOR SUSPENSO Asistencia en el gol de Bakambu pero escasa aportación en ataque durante el resto del partido. El lateral izquierdo sigue siendo a día de hoy una preocupación en el Betis ALTIMIRA APROBADO De más a menos. Entre el grupo de futbolistas que ha notado el hecho de jugar cuatro partidos en 13 días FORNALS SUSPENSO Apenas apareció para encontrar el pase hacia la zona de ataque y tampoco logró dar consistencia al centro del campo PABLO GARCÍA APROBADO Tenía casi siempre a Yuri delante. Ganas, velocidad y verticalidad. Y también remate. Estuvo cerca de encontrar la red LO CELSO SUSPENSO Un remate con el exterior que se marchó fuera al principio y un recorte de calidad en el inicio del segundo tiempo. Poco, muy poco. No logró tirar del equipo tras el 0-1 RIQUELME SUSPENSO No encuentra el camino. Ni por el costado ni cuando busca zonas interiores. Se esperaba más en el arranque de la temporada CUCHO HERNÁNDEZ SUSPENSO Implicado. Disputa cada balón hasta el final del partido. Pero ha sido titular en las cuatro jornadas y no ha visto portería DEOSSA APROBADO Alguna arrancada en busca del área contraria en el día de su debut BAKAMBU APROBADO Buen remate de cabeza aunque apenas sirvió para recortar distancias CHIMY SIN CALIFICAR Salió casi en el minuto 90 BELLERÍN SIN CALIFICAR También jugó apenas el tiempo de prolongación PELLEGRINI APROBADO El equipo parece que ha llegado pidiendo aire al primer parón de la temporada

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión