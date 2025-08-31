Betis - Athletic, las notas de los jugadores: hay que aprender a jugar con el marcador en contra
Derrota del equipo verdiblanco por 1-2 en la tercera jornada de LaLiga
Betis - Athletic, en directo
Primera derrota del Betis en la temporada. El equipo verdiblanco ha perdido este domingo ante el Athletic por 1-2 en la tercera jornada del campeonato en Primera división. Los tres goles llegaron en el segundo tiempo. Bartra marcó en propia portería y Paredes hizo ... el 0-2. Ya en el tiempo de prolongación llegó el definitivo 1-2 con un remate de cabeza de Bakambu a pase de Junior. Ahora llega el primer parón de la temporada en el campeonato por los partidos internacionales de selecciones.
ASÍ JUGARON
VALLES
APROBADO
Gran despeje en la primera parte en un mano a mano ante Iñaki Williams. En los goles poco pudo hacer
ORTIZ
APROBADO
Tenía la papeleta de cruzarse en el camino con Nico Williams y logró anticiparse en varias ocasiones. Intentó proyectarse en ataque
BARTRA
SUSPENSO
No estaba haciendo un mal partido pero es que salió claramente en la foto de los dos goles del Athletic
NATAN
SUSPENSO
El Betis tiene una asignatura pendiente a la hora de cerrar en condiciones balones que llegan desde las esquinas. No logró anticiparse en el 0-2
JUNIOR
SUSPENSO
Asistencia en el gol de Bakambu pero escasa aportación en ataque durante el resto del partido. El lateral izquierdo sigue siendo a día de hoy una preocupación en el Betis
ALTIMIRA
APROBADO
De más a menos. Entre el grupo de futbolistas que ha notado el hecho de jugar cuatro partidos en 13 días
FORNALS
SUSPENSO
Apenas apareció para encontrar el pase hacia la zona de ataque y tampoco logró dar consistencia al centro del campo
PABLO GARCÍA
APROBADO
Tenía casi siempre a Yuri delante. Ganas, velocidad y verticalidad. Y también remate. Estuvo cerca de encontrar la red
LO CELSO
SUSPENSO
Un remate con el exterior que se marchó fuera al principio y un recorte de calidad en el inicio del segundo tiempo. Poco, muy poco. No logró tirar del equipo tras el 0-1
RIQUELME
SUSPENSO
No encuentra el camino. Ni por el costado ni cuando busca zonas interiores. Se esperaba más en el arranque de la temporada
CUCHO HERNÁNDEZ
SUSPENSO
Implicado. Disputa cada balón hasta el final del partido. Pero ha sido titular en las cuatro jornadas y no ha visto portería
DEOSSA
APROBADO
Alguna arrancada en busca del área contraria en el día de su debut
BAKAMBU
APROBADO
Buen remate de cabeza aunque apenas sirvió para recortar distancias
CHIMY
SIN CALIFICAR
Salió casi en el minuto 90
BELLERÍN
SIN CALIFICAR
También jugó apenas el tiempo de prolongación
PELLEGRINI
APROBADO
El equipo parece que ha llegado pidiendo aire al primer parón de la temporada
