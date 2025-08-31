Suscríbete a
Betis - Athletic, las notas de los jugadores: hay que aprender a jugar con el marcador en contra

Derrota del equipo verdiblanco por 1-2 en la tercera jornada de LaLiga

Betis - Athletic, en directo

Bartra despeja un balón en el transcurso del Betis-Athletic
Bartra despeja un balón en el transcurso del Betis-Athletic
Primera derrota del Betis en la temporada. El equipo verdiblanco ha perdido este domingo ante el Athletic por 1-2 en la tercera jornada del campeonato en Primera división. Los tres goles llegaron en el segundo tiempo. Bartra marcó en propia portería y Paredes hizo ... el 0-2. Ya en el tiempo de prolongación llegó el definitivo 1-2 con un remate de cabeza de Bakambu a pase de Junior. Ahora llega el primer parón de la temporada en el campeonato por los partidos internacionales de selecciones.

