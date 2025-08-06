Betis - Como 1907: Reencuentro en La Línea con Jesús y Assane

Hoy miércoles 6 de agosto, a partir de las 20.30 horas, el Real Betis disputará su sexto encuentro amistoso de la pretemporada 25-26 ante el Como 1907 de Cesc Fábregas, Jesús Rodríguez y Assane Diao. El estadio Ciudad de La Línea, en La Línea de la Concepción (Cádiz), será el escenario del penúltimo partido de preparación para los hombres de Manuel Pellegrini con el debut liguero ante el Elche a tan sólo doce días vista. Se desplazará la expedición bética hasta la localidad gaditana, donde habrá un buen número de aficionados verdiblancos, desde su hotel de concentración en Marbella despuésde los últimos resultados cosechados en Inglaterra, el empate frente al Coventry City (1-1) y la victoria ante el Sunderland (0-1).

Será un duelo bastante sentimental para Jesús Rodríguez. El canterano bético debutó con el primer equipo durante la pasada temporada y fue una pieza importante para Pellegrini, ya que disputó 21 partidos ligueros, ocho de la Conference, incluida la final, y tres de la Copa del Rey. El de Alcalá de Guadaíra fue traspasado a comienzos del mes de julio al Como, en una operación en la que el Betis recibió 22,5 millones fijos más 6 millones en variables (tres de fácil cumplimiento) y se guardó un 12,5 por ciento de la plusvalía en caso de una futura venta. También será una jornada especial para Assane Diao, que fue vendido al equipo italiano en enero de este año.

En lo estrictamente deportivo, tras los duelos en tierras británicas, el partido contra el Como 1907, aunque no se trata de un equipo puntero de Italia, debe servir al Betis de Pellegrini para dar un paso más en su preparación para la nueva temporada, ya que, según apuntan los que siguen al cuadro italiano, hablan de un equipo al que le gusta hacer un fútbol de toque y atractivo, sello de Cesc Fábregas desde el banquillo.

Lo normal, tras lo visto en Inglaterra, es que los descartes béticos, Borja Iglesias, Fran Vieites y Perraud, sigan sin acumular minutos pese a que están entrenándose con sus compañeros en La Quinta Football Center desde ayer. Pellegrini seguirá repartiendo minutos, probando cosas y ajustando detalles. La incógnita está en si Deossa debutará o no, aunque dado que se está terminando de recuperar de un esguince de tobillo (ayer, en el primer entrenamiento en Marbella, se ejercitó con el grupo parcialmente), y que acaba de incorporarse, pueda ser ciertamente lógico que aún no se vista con la elástica que luce el escudo de las trece barras.