Bellerín: «¿La Champions? Estamos a punto de dar ese pasito y lo podemos dar en cualquier momento»

-¿Es el año para que el Betis suba un peldaño en objetivos y aspire a ir a Champions?

-Puede ser el año, también el pasado o el anterior. Tenemos el potencial para hacerlo. Veo a mis compañeros y tenemos una oportunidad de estar ... entre los cuatro mejores de España. Estamos a punto de dar ese pasito y lo podemos dar en cualquier momento. El Villarreal ha empezado muy bien, el Elche se mete arriba. No sólo nosotros, depende de los demás. Tenemos una oportunidad muy buena para seguir afianzándonos. Cuando se recupere Isco y tengamos la plantilla completa a nivel si la rueda ya está tirando vamos a recibir un empujón más fuerte y confío. Ese empujón de la temporada pasada a partir de febrero podemos hacerlo antes y meternos arriba sin dudas.

-Hablando del malagueño, ¿qué aporta Isco a este equipo?

-Somos once en el campo, el fútbol de verdad es eso. El valor que tenemos de diamante de Isco, que a nosotros nos eleva a un punto súper alto y que desde que llegó a este club ha demostrado un nivel sobresaliente en todos los partidos, pues obviamente su ausencia es arrancarnos una pieza muy importante. Pero el jugador que está en su posición es excelente y todos tenemos cosas distintas. No entiendo el fútbol así, en los mejores años de Messi los diez que tenía detrás eran increíbles. E igual podía seguir alcanzando un nivel increíble pero los de alrededor te elevan. Isco ha estado en otros equipos en los que no ha conseguido ese nivel porque la gente de alrededor no le empujaba a eso. Es importante reconocer su valor y del resto. Tenemos ganas infinitas de que se recupere y que nos siga ayudando igual porque marca la diferencia y jugar con él es increíble. Es de agradecer.

-Viendo el nivel que Bellerín está demostrando esta temporada, ¿sueña con volver a la selección española?

-Si te soy sincero es de lo que menos pienso a día de hoy. Vengo de una temporada muy difícil y quiero concentrarme en el día a día. Mi club es el Betis, estoy aquí y lo importante es sacar los resultados adelante. Lo veo como un premio. Si llega, pues llega y si no, estoy en paz. Como futbolista, siempre queremos representar a nuestro país, jugar al máximo nivel y compartir con jugadores de ese nivel. Pero a mí no me atormenta. He tenido la oportunidad de estar, en la Eurocopa 2016 y lo he vivido, sé lo bonito que es. Pero para mí el foco está en el día a día de aquí. Y si me llaman, estará allí. Mi foco está ahí y aunque está ahí no pienso y si llega la oportunidad estaré agradecido, claro que sí.

-Le alegrará que su amigo Borja Iglesias haya vuelto a la selección, ¿verdad?

-Claro que sí. Es que es de los mejores delanteros de España, siempre lo ha sido. Está ofreciendo un nivel excepcional. Como amigo, que tenga la oportunidad de conseguir todo lo que está consiguiendo me hace estar feliz por él y por la selección. No sólo por lo que da en el campo, sino tenerlo en el vestuario te da un valor incalculable.