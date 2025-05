Bartra: «Para nosotros no es una final, es escribir la historia del Betis»

Tres voces muy autorizadas dan fe de la importancia de la esperada final continental a celebrar este miércoles en Polonia. Es la primera vez que el Betis alcanza una cita definitiva en Europa y nada menos que todo un Chelsea le espera para medir toda esa ilusión de los verdiblancos por conseguir la Conference. De ello han opinado el entrenador, Manuel Pellegrini; y los futbolistas Isco y Bartra, siendo el primero de ellos noticia el pasado lunes por su regreso con la selección española y el segundo ser uno de los capitales de lo que él denomina por activa y por pasiva como una «familia». Si el Betis ha llegado tan lejos en todas las competiciones salvo la Copa ha sido por defensores como Bartra. Forma parte de los veteranos del grupo y es consciente de lo que es disputar finales incluso a priori más grandes que la del Betis, pero para Bartra todo es ambición porque quiere ser uno de los que haga al Betis campeón.

En esa rueda de prensa que ha tenido lugar en la víspera del Betis - Chelsea en el Municipal de Breslavia, el central catalán ha comentado las dificultades que entraña una cita a vida o muerte como la que se presenta mañana. Primero lo hizo para los micrófonos de Movistar+, vislumbrando una victoria futura pero siendo cauto: «Somos conscientes de lo que significaría. Para nosotros no es una final, es escribir la historia del Betis, un club centenario. Un club muy especial y muy diferente. Todos los que lo vivimos sabemos lo que es, y eso nos da ese punto de compromiso, de ganas, de quererla como los de más. Y luego evidentemente sabemos que nos enfrentamos a un rival muy fuerte, que está acostumbrado a jugar finales. Los que tenemos más experiencia, y esa mezcla con la juventud, y lo comprometido que están todos los compañeros, querremos hacer un gran partido y veremos qué pasa», deslizaba.

Sobre lo que está suponiendo disfrutar del camino, el hecho de llevar tan lejos a tantos béticos que ya viven algo así, Bartra señalaba que «ya cuando ganamos la Copa del Rey, levantar un título con el Betis fue algo increíble. A nivel de la pasión, de la felicidad que veías en la gente, cómo lo vivían, lo felices que llegas a hacer a tanta gente. Lo he vivido en otros clubes y ha sido increíble, pero la felicidad del bético, eso no lo he visto en mi vida. Quiero volver a repetirlo, quiero volver a vivirlo y que sea en Europa. Poner el nombre del Betis en lo más alto en Europa», abundaba también en la televisión con derechos.

Ya en sala de prensa Bartra replicó a pregunta de ABC qué sensaciones ha tenido en las horas de descanso que ha podido disfrutar en Breslavia, encontrándose con tanto beticismo por las calles como el que se ha topado: «He podido estar unos veinte minutos dando una vuelta con la familia, y me he encontrado a béticos, la importancia que tiene para ellos, lo felices que están. No es sólo la felicidad de poder ganarla, ya estando aquí hemos hecho felices a muchísimas personas, y estamos cambiando la historia. Pero hay que darles la mayor de las alegrías, que es un título europeo, algo que el bético va a recordar de por vida y ojalá que se pueda dar», evidenciaba en el defensor heliopolitano.

«Es algo muy grande para el Betis»

A cuestión del contrario, un club de alto copete como es el de Londres, confía el catalán en que el Chelsea a nivel histórico y de clubes «viene de ganar todos los partidos, pero nosotros somos una familia. Veíamos muchísimo compromiso en la temporada y hemos ido creciendo hasta el nivel de poder alcanzar los objetivos y estar a día de hoy aquí. Es algo muy grande para el Betis y vamos con un grado de alegría que van a hacer que estemos en ello». Enumeraba asimismo Bartra los protagonistas con los que ha vivido finales similares en el Barcelona, experiencias que siempre suman en ocasiones como la que se viene: «En partidos que tienen tanta trascendencia, recuerdo a Puyol, Xavi, Iniesta, Víctor Valdés, cómo se comportaban, qué poso tenían en el campo. Aprendí de ello y ahora veo a Isco y otros jugadores experimentados en el equipo porque en el fútbol se valora muchísimo». Manifestaba por añadidura Bartra de quién se acuerda a título personal en estas fases decisivas: «Me acuerdo de mi familia, de todos los compañeros, del staff. Vivo por y para ellos y a la hora de levantarla será algo increíble porque además lo veo y lo sueño, así que ojalá se dé».