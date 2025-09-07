Bakambu supera los 200 goles en su carrera deportiva

Cedric Bakambu ha superado los 200 goles anotados en su carrera deportiva. El delantero del Betis celebró dos dianas en el último encuentro disputado con la selección de la República Democrática del Congo ante Sudán del Sur, en partido clasificatorio para el Mundial 2026, y alcanza así los 201 tantos en una trayectoria que se inició en la temporada 2010-11 en las filas del Sochaux francés.

El reparto de goles de Bakambu en su desempeño como profesional tiene precisamente al Beijing Guoan como lugar destacado, dado que anotó 58 goles en 87 partidos en la Superliga china. Le siguen las 47 dianas materializadas en los 105 encuentros con el Villarreal. Luego los 21 en 40 participaciones con el Bursaspor y los mismos pero en 107 choques con el Sochaux. Con la camiseta de Olypmiacos hizo 18 en 37 partidos y con el Betis lleva doce en 51. Cierra esta balance los cuatro con el Olympique Marsella en 24 duelos y dos dianas con el Galatasaray en 16. A ello hay que sumarle los 18 goles con su selección absoluta.

Sebastien Desabre, técnico de la RD Congo, valoraba la aportación de Bakambu después de su doblete del pasado viernes. «No me sorprende lo que está haciendo. Es un jugador de clase mundial. Sus datos desde que empezó su carrera lo dejan claro. Su experiencia es fundamental para nosotros en este tipo de partidos», manifestaba.

Y es que Bakambu ha dejado huella con sus goles en su carrera. En el Betis pudo salir en el pasado mercado estival pero finalmente no tuvo ofertas convincentes y apostó por continuar, al menos, hasta enero. Tiene contrato hasta junio de 2026. En invierno disputará la Copa de África. Ahora compite con Cucho Hernández, por un puesto en el ataque. El pasado curso fue el goleador destacado para clasificar al Betis a la Conference League.

