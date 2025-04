Bakambu se somete a pruebas por un golpe en la rodilla en el entrenamiento

Cedric Bakambu, jugador del Real Betis, tuvo que retirarse del entrenamiento del martes en la ciudad deportiva Luis del Sol preparando el choque ante el Valladolid. El congoleño sufrió un golpe en la rodilla que además le hicieron no participar en la sesión de este miércoles, en la que fue sustituido por el canterano Marcos Fernández. Bakambu se ha sometido a pruebas médicas para ver el alcance.

En principio señalan desde fuentes verdiblancas que «no es nada grave» y que el jugador quizás no pueda estar ante el Valladolid este jueves en LaLiga, como igualmente no disputó ningún minuto ante el Girona el lunes, pero que no tendrá mayores problemas, aunque todo está a la espera de los resultados.

Pellegrini, en la rueda de prensa previa al duelo atne el Valladolid, señalaba que "lo vamos a esperar a ver cómo reacciona para mañana de ese inconveniente físico. De aquí al jueves (ida contra la Fiorentina) no creo que tenga problemas, mañana veremos si se apura o no para jugar con el Valladolid".

Bakambu es el máximo goleador y la principal baza ofensiva del Betis en la Conference League, donde ha celebrado siete dianas. Al mismo tiempo lleva dos en LaLiga, donde ha cedido su protagonismo a partir de enero a Cucho Hernández, que no puede disputar competición continental.

En este sentido la participación de Bakambu es importante para el duelo de semifinales ante la Fiorentina en la Conference de los próximos 1 y 8 de mayo, con la incidencia clara de la ausencia también de Cucho Hernández en esta competición por no estar inscrito y de Chimy Ávila, lesionado.

