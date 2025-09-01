Antony ya tiene vuelo a Sevilla y llegará a última hora de la tarde

Antony, nuevo jugador del Betis hasta 2030, llegará a última hora de esta tarde a Sevilla en un vuelo privado procedente de Mánchester, donde ha estado esperando la culminación de las negociaciones entre el conjunto verdiblanco y el United para su traspaso por 22 millones de euros más 4 en variables. El brasileño tomará un avión para estar ya en Sevilla esta noche e incorporarse cuanto antes a la disciplina verdiblanca.

La operación se ha cerrado en el día de hoy, antes del final del mercado, y supone el regreso de un futbolista fundamental en los planes béticos y por el que el club ha esperado hasta el final aprovechando la apuesta del brasileño por volver.

Antony estaba a la espera de que el United firmada los documentos finales de traspaso para poder viajar, algo que se produce ahora antes de embarcarse con sus agentes en el avión que le transportará a Sevilla.

Aquí ya le esperan sus familiares que han mantenido la casa preparada para que se culminara esta operación que ha tenido en vilo a todo el Betis en los últimos días.