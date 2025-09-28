La Pizarra
El análisis de Cuéllar del Betis - Osasuna: «Asentando mecanismos con resultados que acompañan»
El exfutbolista verdiblanco desgrana las claves del partido de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en la Cartuja
El exfutbolista bético Ángel Cuéllar desgrana para Al Final de la Palmera y ABC de Sevilla las principales claves del partido entre el Real Betis y el Club Atlético Osasuna, de la jornada 7ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de la Cartuja este domingo. Los de Pellegrini vencieron por 2-0 merced a los goles de Abde y Cucho en la primera parte y guiados por un gran Pablo Fornals, resultado que aúpa al Betis a los puestos europeos de la tabla clasificatoria.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete