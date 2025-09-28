El análisis de Cuéllar del Betis - Osasuna: «Asentando mecanismos con resultados que acompañan»

El exfutbolista bético Ángel Cuéllar desgrana para Al Final de la Palmera y ABC de Sevilla las principales claves del partido entre el Real Betis y el Club Atlético Osasuna, de la jornada 7ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de la Cartuja este domingo. Los de Pellegrini vencieron por 2-0 merced a los goles de Abde y Cucho en la primera parte y guiados por un gran Pablo Fornals, resultado que aúpa al Betis a los puestos europeos de la tabla clasificatoria.

