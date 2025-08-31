El análisis de Ángel Cuéllar del Betis - Athletic: «El infortunio y la falta de efectivos salen a la luz en la Cartuja»
El exfutbolista verdiblanco analiza el encuentro de la tercera jornada en Primera división
Betis - Athletic, en directo
Perdió por primera vez en la temporada el Real Betis. Ha ganado el Athletic por 1-2 en el estadio de la Cartuja en partido correspondiente a la tercera jornada del campeonato en Primera división. Un gol de Bartra en propia portería tras centro de Yuri y un remate de cabeza de Paredes dieron ventaja al Athletic en el marcador. Ya en el tiempo de prolongación llegó el definitivo 1-2 con el gol de Bakambu.
El exfutbolista bético Ángel Cuéllar analiza el encuentro que ha tenido lugar este domingo en el estadio de la Cartuja.
