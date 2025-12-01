Suscríbete a
Sevilla - Betis: El triunfo de una familia

Sin Isco, Amrabat, Antony, Bellerín, Lo Celso ni Pau López, el vestuario del Betis se apoya en Fornals, Abde, Cucho, Valentín o Natan para ganar

Sevilla FC - Real Betis: El Betis no echa de menos a nadie para ganar el derbi (0-2)

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Natan y Bartra celebran el triunfo en el Sánchez-Pizjuán
Mateo González

En las declaraciones posteriores a la renovación de Manuel Pellegrini, Ángel Haro puso el acento en el trabajo de grupo. Como recordatorio de lo conseguido en este tiempo y también hacia el futuro. Con un derbi a las puertas, era un mensaje casi ... profético. No es el Betis un equipo que dependa de una sola individualidad. Tiene tantas que lo que hay es un grupo mayúscula. Una buena elección de elementos y una dirección sobresaliente. ¿Que no estaban Isco, Antony, Lo Celso, Amrabat, Bellerín o Pau López? ¿Que todos ellos iban a ser titulares pero no podían jugar? ¿Que se instalaba el pesimismo por la mala fortuna en la jugada de Amrbat e Isco? Pues las respuestas estaban en la plantilla. Fornals levantó la mano, Pablo García se hizo mayor, Abde se puso a correr para que no le pillara nadie, Cucho hizo un trabajo soberbio arriba, Natan fue infranqueable, Valles estuvo solvente... Un verdadero partidazo coral. De esos que se quedan en la memoria durante largo tiempo. Un día grande en verdiblanco. Porque, ¿qué hubiera pasado con «los buenos» en el campo? Pues igual no ganaba el Betis. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que lo hizo con otros que, en cualquiera de los casos, hay que considerarlos al menos tan buenos como los demás. Porque el fútbol es once contra once y por mucho que falte uno, siempre habrá otro para salir en su puesto.

