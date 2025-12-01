Sevilla - Betis: El triunfo de una familia

En las declaraciones posteriores a la renovación de Manuel Pellegrini, Ángel Haro puso el acento en el trabajo de grupo. Como recordatorio de lo conseguido en este tiempo y también hacia el futuro. Con un derbi a las puertas, era un mensaje casi ... profético. No es el Betis un equipo que dependa de una sola individualidad. Tiene tantas que lo que hay es un grupo mayúscula. Una buena elección de elementos y una dirección sobresaliente. ¿Que no estaban Isco, Antony, Lo Celso, Amrabat, Bellerín o Pau López? ¿Que todos ellos iban a ser titulares pero no podían jugar? ¿Que se instalaba el pesimismo por la mala fortuna en la jugada de Amrbat e Isco? Pues las respuestas estaban en la plantilla. Fornals levantó la mano, Pablo García se hizo mayor, Abde se puso a correr para que no le pillara nadie, Cucho hizo un trabajo soberbio arriba, Natan fue infranqueable, Valles estuvo solvente... Un verdadero partidazo coral. De esos que se quedan en la memoria durante largo tiempo. Un día grande en verdiblanco. Porque, ¿qué hubiera pasado con «los buenos» en el campo? Pues igual no ganaba el Betis. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que lo hizo con otros que, en cualquiera de los casos, hay que considerarlos al menos tan buenos como los demás. Porque el fútbol es once contra once y por mucho que falte uno, siempre habrá otro para salir en su puesto.

Hay que poner de relieve otros días en los que el grupo sacó adelante compromisos complejos. Con Pellegrini siempre se recuerda su gestión en aquel Málaga que tenía una sorpresa cada día del mercado de enero con salidas dolorosas. Pero también con el Betis. El triunfo ante el Atlético de la pasada campaña sin Lo Celso ni Isco, por ejemplo. Y sus referencias constantes a la rotación para tenerlos a todos listos cuando sea necesario. Pablo García no era titular desde el inicio de temporada pero lo fue y muy bien que encajó en el partido. Y Fornals tomó el testigo de Lo Celso e Isco demostrando que su posición es esa, aunque tiene tanto en su físico que puede jugar donde le pidan. Dijo Valles en las previas que ningún jugador del Sevilla tendría cabida en la plantilla bética. Y el equipo se encargó de demostrarlo. Que con tantas bajas salieran dos chavales con dorsal del filial y un descarte como Chimy en un derbi y aun así el equipo gane por 0-2 en el campo del eterno rival es para elogiar, para destacar, para llevarlo al titular. Antony había ido a Nervión para acompañar al equipo y aprovechó para dar consejos a Pablo García antes y para festejar como el que más después. El brasileño no es que esté integrado, es que es uno de los referentes del vestuario. No se quería perder el ambiente al menos y vaya alegría que se llevó después de la pena de saber que ningún órgano de justicia le liberaba de la sanción. Ganar y celebrar juntos (como recordaba siempre Guardado). Los malos y buenos momentos se viven en compañía. Y el Betis tiene un grupo que puede con cualquier obstáculo.

