Abde juega 70 minutos y Amrabat no participa en el amistoso entre Marruecos y Baréin

El extremo del Betis fue titular y el mediocentro fue reservado por las molestias que aún arrastra

El calendario de los internacionales del Betis

Abde controla un balón durante el calentamiento previo al Marruecos - Baréin
Mateo González

Abde fue titular y disputó 70 minutos en el encuentro amistoso que jugó la selección de Marruecos ante Baréin en el Moulay Abdellah Sports Complex de Rabat en la noche de este jueves. El extremo verdiblanco es uno de los puntales ofensivos del combinado ... dirigido por Walid Regragui, que mantiene su confianza en este gran inicio de temporada. Mientras, Soufyan Amrabat estuvo en el banquillo de los suplentes pero no saltó al césped.

