Abde juega 70 minutos y Amrabat no participa en el amistoso entre Marruecos y Baréin

Abde fue titular y disputó 70 minutos en el encuentro amistoso que jugó la selección de Marruecos ante Baréin en el Moulay Abdellah Sports Complex de Rabat en la noche de este jueves. El extremo verdiblanco es uno de los puntales ofensivos del combinado ... dirigido por Walid Regragui, que mantiene su confianza en este gran inicio de temporada. Mientras, Soufyan Amrabat estuvo en el banquillo de los suplentes pero no saltó al césped.

La presencia de Abde revitalizó la ofensiva de Marruecos y estuvo muy activo durante todo el encuentro hasta que fue sustituido a 20 minutos del final por Oussama Targhalline. Mientras, Amrabat no participó en el encuentro tal y como estaba previsto dado que tras no poder jugar ante el Espanyol por las molestias musculares leves que sufría se quedó con su selección para apoyar al equipo pero sin intervenir en este duelo amistoso.

El choque finalizó con el triunfo marroquí por 1-0 gracias al tanto de El Yamiq en el minuto 94. Ahora Marruecos disputará su segundo partido en este parón el martes 14 ante Congo, esta vez oficial en la fase de clasificación para el Mundial aunque los alauís tienen ya el pasaporte para la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Abde podría volver a tener minutos en ese duelo mientras que está por ver si el concurso de Amrabat se produce aunque en el Betis esperan que no se arriesgue y que pueda llegar entre el miércoles y el jueves a Sevilla para preparar el choque del sábado 18 ante el Villarreal.