Marcos, Sorroche o Cantarero, los nombres del Betis Deportivo del futuro

Luis Martínez, Kike Hermoso, Dani Rebollo y Ángel Baena han sido los primeros jugadores en despedirse públicamente del Betis Deportivo. No serán los últimos. Hablamos de futbolistas que junto a Manel Ruano han resultado ser elementales en la consecución del doble salto del filial ... en estos tres últimos años, por más que este curso toda una generación de generaciones haya tenido que retroceder una zancada de las que no se olvidan. En el Betis no hay tiempo que perder y desde hace mucho se viene gestando la idea de que el ADN bético esté lo más cerca posible del vestuario de Manuel Pellegrini, por lo que la promoción de los más valiosos talentos del División de Honor juvenil al segundo equipo es cuestión de tiempo y descanso. Descanso para desconectar y tiempo para reconectar.

El Betis se centra en la labor de formación de un Betis Deportivo que en la Segunda RFEF 2022-23 tendrá como prioridad finalizar la última etapa de desarrollo de los jugadores para acortar la distancia tan grande que habrá a nivel competitivo entre la cuarta división del fútbol nacional y un Betis que llevará el cartel de campeón de Copa del Rey todo el año gracias a esa exigencia que regresará este mismo verano para hacerse tangible en España y Europa. Pero en la entidad son más que conscientes de que se ha perdido una categoría que jamás debía haberse escapado, sobre todo por las formas, después de que se esperase muchísimo más de jugadores que debieron dar un paso adelante en todas las líneas y otro cúmulo de circunstancias más o menos deportivas que ya no merece la pena analizar. El futuro es lo que le queda al Betis Deportivo para comenzar a planificar cuanto antes, redefinir esa visión de promoción en el último paso de la cantera y que los resultados lleguen siempre siendo fruto del trabajo en cuanto se nombre a un entrenador y un cuerpo técnico que dirija a este vestuario, algo que se decidirá en los próximos días. La paralización por un curso más del Betis C que adelantó ABC de Sevilla deja con un ligero margen de maniobra al club para trabajar con un equipo satélite de Tercera RFEF, según avanza Muchodeporte, y este periódico puede confirmar que en la baraja andas cartas como la del Atlético Antoniano y el Gerena, con el objetivo de que los jugadores del División de Honor juvenil que se queden fuera del futuro Betis Deportivo no se queden en tierra de nadie. Así el Betis tampoco les pierde la pista en ningún momento y todos ganan en materia de progreso. Nombres que ilusionan al beticismo El club valora la incorporación de entre seis y siete jugadores que hayan destacado especialmente este curso de la mano de Aitor Martínez para que rompan la puerta del Betis Deportivo. Pero está por ver si esa cifra no aumenta, habida cuenta de la gran cantidad de bajas que habrá en el filial. En la portería se marchó Dani Rebollo, que podría dejar un sitio natural a Raúl García Alejo, que competiría por el arco con Marc Vidal, y la defensa es probablemente la línea más damnificada de la reestructuración del vivero heliopolitano: sólo quedarían Álvaro Martínez y Fran Delgado, laterales zurdo y diestro respectivamente, después de las presumibles salidas de los cuatro centrales, por lo que a los adiós de Luis Martínez y Kike Hermoso se unirían Simón, sin oferta de renovación, y Gonzalo Cardoso, ya que difícilmente el Betis acometerá cualquier opción de compra que exista sobre la mesa, y eso atañe a jugadores como Marc Baró o Moha, por lo que está por ver si Félix y Sierra, además de Visus, que regresa tras cesión, estarán a la altura y convencerán al técnico que lidere este grupo. La lista de otros cedidos la completan Miki Codina, Jesús Martín, Jan Reixach, Isra Cano, Miguel Ángel Brenes e Iván Martínez. Más nombres con ganas de optar por un sitio esta pretemporada. El devenir del segundo plantel invita a pensar que se buscará cesión para futbolistas como Raúl García de Haro y Yassin Fekir. Y habrá que ver si el resto de jugadores que han jugado a las órdenes de Pablo del Pino buscarán seguir lejos de Heliópolis o intentar devolver al filial a Primera RFEF. Sí es interesante abordar desde la perspectiva de la edad algunos de los nombres que cierran su etapa de juvenil. En el vestuario de Aitor Martínez son los siguientes, además del citado Félix: el pivote Enrique, el mediapunta internacional Dani Pérez, los extremos Ángel Ortiz y Carlos León o los delanteros Sorroche, Manu Morillo y Marcos Fernández, que ha anotado la friolera de 41 goles este curso. Pero es que luego también hay una hornada importante de futbolistas en edad de juvenil que han compartido vestuario con los mencionados y aprietan muy fuerte como son los casos del lateral zurdo Pleguezuelo o los atacantes Álex Fernández, Mario Peregrina y Óscar Cantarero. Nombres que irán sonando cada vez con más fuerza en el Betis Deportivo del futuro que ya se está fraguando en presente. Noticias relacionadas Luis Martínez, barra del Betis: «No me guardé nada y me partí la cara por este escudo y estos colores»

El adiós de Kike Hermoso, el central que debutó en Pamplona con gol

