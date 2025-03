Dani Ceballos, de nuevo asociado al Betis en el tramo final del mercado

Por mucho que Manuel Pellegrini haya repetido por activa y por pasiva en sus últimas ruedas de prensa que para él, con la llegada de Vitor Roque, la primera plantilla del Real Betis está cerrada (hasta que el mercado de fichajes vuelva a abrirse en enero), lo cierto es que estamos a cuatro días para el 'deadline', previsto para este próximo viernes 30 de agosto a las 23.59 horas, para que los equipos se completen y puede producirse aún algún movimiento en lo que al primer equipo bético se refiere.

El último nombre en vincularse al equipo heliopolitano es un viejo conocido que viene sonando, con más o menos fuerza, desde que se fuera hace ya siete años, Dani Ceballos. Ha sido Marca en su edición digital nacional quien ha vuelto a colocar este lunes en la órbita verdiblanca al centrocampista de Utrera, ésta vez informando de que el Betis y el Mónaco han contactado en las últimas horas con el Real Madrid para conseguir los servicios del todavía '19' del conjunto madridista. En la información se indica que el futbolista se estaría pensando volver a salir del equipo blanco y que el Madrid, que no contaba con su salida, habría abierto un periodo de reflexión, que debe ser corto porque quedan pocos días de mercado, para tomar una decisión.

Según las informaciones a las que ha accedido ABC, en caso de traspaso, el morador del Santiago Bernabéu pediría una cantidad que puede estar entre 15 y 20 millones de euros, mientras que si se tratara de una cesión, el club al que vaya Ceballos deberá hacerse cargo de la totalidad de la ficha, que no debe ser una bicoca, ni mucho menos. El sueldo del utrerano es bastante alto para el nivel actual de los verdiblancos.

Fuentes del Betis consultadas por este periódico no esconden que Ceballos es un futbolista que gusta, pero a su vez indican que en estos momentos el club no puede afrontar una operación de este calibre. Sólo en el caso de que alguno de los salarios altos del plantel salga en esta semana, véase William Carvalho, Nabil Fekir o Johnny Cardoso, principalmente, en Heliópolis podrían plantearse una rápida negociación con el Real Madrid por el jugador utrerano. Se insiste desde la planta noble del Villamarín que en estos momentos no se puede hacer, pero antes del cierre del viernes cualquier opción es posible, especialmente por el interés que ha venido mostrando el Betis por el retorno de Ceballos en los últimos años.