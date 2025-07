Las difíciles condiciones para que Ceballos pueda volver al Betis

La búsqueda del Betis de un mediocentro que supla a William Carvalho y otro para el sitio de Johnny Cardoso, así como el mal momento de Dani Ceballos en el Real Madrid han revivido una situación recurrente en los veranos verdiblancos de los últimos años. El utrerano se deja querer como en cada situación compleja para él en el Bernabéu y en Heliópolis muestran cierta distancia con la situación, más allá del cariño que le expresan Manu Fajardo y Joaquín, con los que mantiene una excelente relación, a sabiendas de las decepciones de mercados pasados y fijan las difíciles condiciones para su regreso teniendo en cuenta que es un futbolista muy valorado por su nivel y calidad, así como por su indiscutible sentimiento bético. Pero en estos momentos Ceballos no está ni siquiera en la lista de opciones del Betis para reforzar su medular.

El caso es que en el Betis siempre dijeron que sólo contemplarían el fichaje de Ceballos si salía Carvalho y este va a ser el verano del adiós, inminente, del portugués, que libera una importante cantidad de masa salarial. Serviría, sí, para acoger al hoy madridista pero en Heliópolis no quieren tiras y aflojas como en otras ocasiones y marcan que Ceballos sería bien recibido si consigue salir gratis del Madrid, con el que tiene contrato hasta 2027, y si rebaja su sueldo prácticamente a la mitad. Entonces sí será una opción.

Y hasta la fecha eso no se ha producido y resulta difícil pensar que se pueda dar en este mercado a no ser que a última hora todo encaje, como suele pasar antes de los cierres. El Madrid no es amigo de soltar a jugadores con cierto valor, teniendo Ceballos 28 años a pesar de que Xabi Alonso no cuenta con él como ha demostrado en el Mundial de Clubes. Y está por ver si el jugador intercambia cantidad de sueldo por años de contrato. También hay que ver que el Betis tenga espacio en la plantilla en cuestión de fichas pero hay que tener en cuenta que Ceballos, como Valles, Adrián y Junior, ocuparía plaza de canterano en la lista de la Liga Europa.

Ceballos se ha dejado querer con sus declaraciones a los medios a su llegada a Sevilla en sus vacaciones. Se está haciendo una casa en Utrera y ve que volver al Betis es una opción siempre viable porque es «su casa». En Heliópolis le recuerdan que en 2023 pudo hacerlo pero tras estar en el partido homenaje a Joaquín decidió renovar con el Madrid y cerrar las puertas a su retorno. Lo que suceda ahora ya se verá cómo acaba pero el contexto no es sencillo.