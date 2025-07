La apuesta por Ceballos y Antony, el ambicioso plan del Betis en el mercado

Los nombres propios de Antony y Dani Ceballos copan la actualidad del Betis. Dos operaciones complejas pero que, a día de hoy, están sobre la mesa del club verdiblanco. Un objetivo prioritario como el del brasileño, tanto por su rendimiento en los seis ... meses de cesión como por la falta de un atacante de banda derecha específico en la plantilla, y una guinda, la que supondría el regreso del utrerano. Dos refuerzos que le darían un salto de calidad al equipo bético, pero cuyas operaciones presentan aristas que, ahora mismo, los mantienen alejados del Betis. Pero todavía queda verano por delante, de ahí que ayer, tanto el presidente, Ángel Haro, como el director deportivo, Manu Fajardo, fueran prudentes en sus declaraciones e incluso el máximo dirigente abrió la puerta del utrerano cuando en otras ocasiones la había dejado más cerrada.

La presencia el lunes de Haro en la capital de España, con motivo de esa comisión de coordinación del arbitraje creada por la Real Federación Española de Fútbol, le permitió cruzarse con José Ángel Sánchez, el hombre fuerte de Florentino Pérez en el mercado, y el nombre de Dani Ceballos estuvo en las conversaciones. Un tanteo para conocer que las diferencias existentes entre lo que puede ofrecer el Betis -unos cinco millones de euros- y lo que exige el Real Madrid -20- hacen imposible un acuerdo, aunque en el Betis se confía en que esa distancia pueda reducirse con el paso de los días. Menos problemas habría con el propio Ceballos, dispuesto a rebajarse su alto salario del Madrid para adecuarse a la realidad económica del Betis, ante ese deseo de regresar a casa.

«El Betis no cierra la puerta a ningún jugador y mucho menos a uno que ha estado en la casa, pero tiene que entrar en los parámetros económicos. Lo dije en su momento, tuvo su oportunidad hace dos años, cuando era una negociación entre dos partes. Ahora son tres, y el Betis no va a pagar un gran traspaso», aseguró Ángel Haro, recordando de nuevo aquel escenario en el que Ceballos finalizaba su contrato con el Madrid y acabó aceptando una propuesta de renovación. «El Betis tiene que ser riguroso con el control económico, aunque siempre hemos sido ambiciosos. Tenemos que ser consecuentes, vamos a hacer los esfuerzos cuando un jugador sea importante, pero siempre dentro de un rigor», añadió el máximo dirigente heliopolitano.

Si Haro dialogó con el Madrid, aunque fuera de manera informal, Manu Fajardo siempre ha estado en contacto con Ceballos. «Sería un mal profesional si no tuviera controlada cualquier situación de mercado. He hablado con Dani como con otros jugadores, pero no voy a hacer de esto una novela ni voy a detallar todas las conversaciones», aseguró el director deportivo bético, que también aseguró que el trabajo realizado lo deja tranquilo. «Hablo por mí, por todo mi equipo de trabajo, tenemos la conciencia tranquila. Si no dormimos es por el estrés de trabajar 16 horas. La tengo igual que Dani Ceballos», expuso, después de que el utrerano lanzase un mensaje en las redes sociales dejando entrever que está haciendo todo lo posible por volver al Betis. «A día de hoy, Dani pertenece al Real Madrid, tiene contrato en vigor, hay que ser respetuoso cuando hablamos públicamente», agregó Fajardo que quiso dejar claro que el futbolista pertenece al club blanco, que será el que tenga que abrir la mano del regreso del utrerano si Xabi Alonso da luz verde a su salida.

Si el tema Ceballos se cuece a fuego lento, otro tanto ocurre con Antony, por más que el Betis siga dejando un hueco para el brasileño. Pese a los últimos contactos con sus agentes, la realidad es que el Manchester United sigue esperando una propuesta de traspaso, una fórmula fuera de las posibilidades verdiblancas. «Tiene que entrar en nuestros parámetros. Una compra depende del precio, pero es más factible una cesión, por lo que el Manchester puede requerir. Lo que pone de manifiesto es la dificultad que tiene traerlo, y si no acaba llegando ahora, que no se vea como un fracaso. Que un jugador de esa calidad y esa remuneración esté en nuestras filas es complicado», expuso Haro. «Nuestra responsabilidad es estar preparados y tener alternativas», zanjó Fajardo, que conoce de primera mano que equipos alemanes, italianos y turcos ya han preguntado al United por las condiciones de salida del brasileño.