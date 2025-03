Presentan la IV edición de la Copa Chenel, «la más completa y la que más esperanzas genera»

Se notaba la tensión en el ambiente. Las caras de los veintiún toreros participantes de la Copa Chenel miraban los carteles con nervios. «Es la edición mas completa y la que más esperanzas genera», comenzó diciendo Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia. Y es que la cuarta edición de la Copa se presentaba hoy.

La sala Bienvenida de Las Ventas -llena hasta el 'No hay billetes'-, ha acogido la presentación de «uno de los certámenes mas importantes que se van a hacer a lo largo de la temporada», como lo denominó Miguel Abellán, promotor y director del Centro de Asuntos Taurinos de la capital, que aseguró que desde su puesto que «seguiremos trabajando para que todos (toreros, ganaderos y aficionados) os sintáis orgullosos de nuestro trabajo y que veáis que la Comunidad de Madrid es a comunidad que más apuesta por la tauromaquia».

Las semifinales y a final se celebrarán en Móstoles, plaza que ha permanecido cerrada durante más de ocho años por capricho del anterior alcalde, tal y como recordó Abellán: «Las semifinales y la final se celebraran en Móstoles, pueblo que recupera sus fiestas y sus toros. Enhorabuena a su alcalde por su compromiso y valentía», dijo el director del CAT.

La periodista Paula Portas, que presentaba el acto, llamó a Victorino Martín 'el hombre del año', antes de que éste comenzara su intervención, a lo que el ganadero contestó que «el hombre del año va a ser el que gane la Copa Chenel». «Cuando empezó este proyecto no sabíamos que iba a ser de él», continuó diciendo, «pero había un afán tremendo de ayudar al mundo del toro. No puedo sentirme más que orgulloso al ver ahora a esta sala llena. También lo es encontrarnos con una presidenta que defiende nuestros valores, no sólo los del toro, si no los de todos los españoles, y gracias a ella es posible esto».

ceró el acto el Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo: «Seguro que la Copa Chenel va a seguir creciendo, como lo está haciendo. Desde la CAM no sólo impulsamos la tauromaquia en Las Ventas, si no que la impulsamos en todos los municipios, y también fuera de las fronteras». Y animó a todos los presentes, ganaderos, toreros, apoderados, y demás mundo del toro a que «sigan ayudando a la tauromaquia y que sigan apostando por la Copa Chenel».

Los carteles fueron sortearon, con bolas según el orden de antigüedad, por Carmelo López y Javier F. Mardomingo, quedando finalmente los siguientes:

Sábado, 2 de marzo: Valdilecha. Toros de Javier Gallego y Salvador Domecq para Alfonso de Lima, Alejandro Marcos y Álvaro Alarcón.

Domingo, 3 de marzo: Brea del Tajo. Toros de Osborne y El Estoque para Rafael de Julia, Ángel Jiménez El Astigitano y Molina.

Sábado, 9 de marzo: Villarejo de Salvanés. Toros de Castillejo de Huebra y Cerro Longo para Antonio Puerta, Miguel Ángel Pacheco y Antonio Grande.

Domingo, 10 de marzo: Estremera. Toros de Hermanos Cambronell y El Retamar para Thomas Joubert, Mario Sotos y Diego García.

Sábado, 16 de marzo: Cercedilla. Toros de Alcurrucén y El Vellosino para Luis David Adame, Alejandro Fermín y Cristian Pérez.

Domingo, 17 de marzo: San Agustín del Guadalix. Toros de Saltillo y Montealto para Manuel Dias Gomes, Lagartijo y Christian Parejo.

Sábado, 6 de abril: Torres de la Alameda. Toros de Lora Sangrán y Guadajira para Rubén Sanz, Manuel Diosleguarde y Víctor Hernández.

Sábado, 15 de abril: San Agustín del Guadalix. Primer festejo de Segunda Fase con toros de Cuadri y Baltasar Ibán.

Sábado, 20 de abril: Algete. Segundo festejo de Segunda Fase con toros de Los Eulogios y Monte La Ermita.

Domingo, 28 de abril: San Martín de Valdeiglesias. Tercer festejo de Segunda Fase con toros de Buenavista y José Enrique Fraile de Valdefresno.

Sábado, 4 de mayo: Valdemoro. Último festejo de Segunda Fase con toros de Ángel Luis Peña y Flor de Jara.

Sábado, 15 de junio: Valdetorres de Jarama. Primera semifinal con toros de Ana Romero y Concha y Sierra.

Sábado, 22 de junio: Alalpardo. Segunda semifinal con toros de Aurelio Hernando y Salvador Gavira-García.

Sábado, 29 de junio: Móstoles. Final a tres con toros de Zacarías Moreno y Adolfo Martín

Domingo, 30 de junio: Móstoles. Final mano a mano con toros de Victoriano del Río, Pedraza de Yeltes y Baltasar Ibán.