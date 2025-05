La Reina inaugura la Feria del Libro de Madrid: estos son sus libros escogidos

Una biblioteca es un montón de libros en silencio, una feria es todo lo contrario: bullicio, selfies, señoras que persiguen a la Reina, niños que ídem, editores y libreros colocando su mercancía, quejas por el sol, por el calor, por la seguridad... No es lo mismo comprar libros que leerlos. Tampoco es lo mismo ver que estar. Y así.

La Reina inauguró la Feria del Libro de Madrid con un recorrido iberoamericano, preparado, como siempre, entre la organización de la Feria y la Casa Real. Empezó por los compromisos: visitó la caseta del Ministerio de Cultura, la del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid… Saludó institucionalmente, saludó mucho, y luego fue al espacio de Páginas de Espuma, que lleva veinticinco años tendiendo puentes con el otro lado del océano. Doña Letizia alabó el trabajo de Juan Casamayor y su compromiso con las nuevas voces, así como sus esfuerzos para traducir de nuevo a clásicos como Poe, entre otros. Se llevó 'Alcaravea', de Irene Reyes Noguerol: una colección de cuentos que es una buena muestra de lo que es este sello. La ayudante de campo, con tricornio, recogía sus regalos… Se llevó una veintena de títulos.

De ahí se fue a la caseta que comparten Demipage, La huerta grande y Círculo de tiza, tres editoriales independientes e interesantes. Eva Orúe, directora de la Feria, bromeó con Eva Serrano, de Círculo de tiza: «No soporto que nadie lleve gafas más llamativas que yo». Estaban muy bien las de las dos. Doña Letizia escogió, de su sello, la nueva novela de Santiago Isla, 'El hombre de mi vida'. También 'Contar es escuchar', de Ursula K. Le Guin, y el libro de fotografías 'No soy uno de los vuestros', de Jeosm. «A ver si me hace una foto Jeosm», le dijo a Serrano.

De La huerta grande se llevó 'Señales', de Tim Gautreaux; 'El museo como Templo (y otros disparates)', de Lorena Casas Pessino; 'Atalaya', de Álvaro del Castaño Villanueva; y 'Tal vez viajar', de Ricardo Martínez Llorca. Y de Demipage escogió tres: la antología 'Cartas a una joven poeta'; '¿Y si pongo otra palabra?', de Antonio Vega; y una edición del mítico 'Poeta en Nueva York', de Lorca.

Nueva York, por cierto, es el tema de la Feria del Libro de este año: lo escogieron, claro, antes de la victoria de Trump y del nuevo disco de Bad Bunny, pero es imposible no pensar en ellos... «Evidentemente, la comunidad latina en Estados Unidos afronta unos peligros», aseguró Eva Orúe, que recordó a los estudiantes y profesores a los que han recomendado no salir de Estados Unidos por si no pueden volver a entrar...

De esta edición de la feria, la directora destacó que tiene muchas más actividades que otros años, y más relevantes. «Pero la esencia de esta feria son las firmas», insistió. También precisó que el espacio está más aprovechado, y hay más puestos. Ahora tienen presencia aquí Filmin, Netflix y Movistar. ¿Por qué? «Cuando yo era pequeña llegábamos a los libros porque alguien te decía: lee este libro. Pero ahora mucha gente joven llega a los libros a través de las series y las películas. La simbiosis es interesante».

Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), repitió lo que el año pasado: «Los editores venimos con optimismo renovado». Y luego: «El crecimiento de lectura y ventas que vimos en la pandemia no solo se ha mantenido, sino que ha aumentado estos años. Si nos respeta la climatología, esto saldrá genial. El viento es un tema complicado».

Al rato, las autoridades avisaron de que la Feria del Libro cerraría por la tarde por el clima adverso (viento y calor). El sábado por la mañana revisarán la decisión, que podría extenderse durante todo el fin de semana, aguando (es un decir) el efecto principio de mes para la feria: el sol y la gente alegre, recién cobrada… Toca mirar al cielo y levantar el dedo.

Antes, la Reina era perseguida por niños que gritaban: ¡Letizia!, ¡Reina Letizia!, ¡disculpe Reina Letizia! Poco a poco iban subiendo el nivel de educación: la espera es el mejor maestro. A otros niños la Reina les preguntó si eran más de móviles o de libros, y ella se confesó devota del papel. Después, recomendó a sus acompañantes 'La piedra blanda', una fábula gráfica de Rodrigo Cortés y Tomás Hijo, editada por Random House con mucho mimo.

En el puesto de Olavide Bar de Libros Doña Letizia se llevó 'Hasta que empiece a brillar', de Andrés Neuman, una novela sobre María Moliner, la autora del diccionario más divertido de la historia, como la llamaba García Márquez. En marzo hubiera cumplido 125 años. El recorrido era, también, una fiesta de la efeméride. De la caseta de la Librería Alberti, que celebra medio siglo de historias, la Reina se fue con 'Memoria de la melancolía', de María Teresa León; 'La fortaleza / Los nuestros', de Lucía Carballal; 'Pretérito imperfecto', de Xulia Alonso; y 'Prohibido morir aquí', de Elizabeth Taylor. Lola Larumbe contó que la Reina le confesó que ha ido mucho a su librería, pero de incógnito. «Y por los detalles que me ha dado es verdad». Ya el año pasado más de uno descubrió el secreto…

Doña Letizia también pasó por el puesto de Morata, una librería centenaria, y por Iberoamericana Vervuert, que también estaba de cumpleaños (cincuenta). Más libros que se llevó: 'ARTiLECTURA. El arte de la lectura para la transformación social', de Paulo Cosín Fernández, que se presentó como el mejor escritor del mundo; 'Mosaico de trazos, palabras, materiales', de Reggio Children; 'Poemas selectos', de Gabriela Mistral; 'Hable con ellas', un diálogo ficticio entre Ana María Matute y Carmen Martín Gaite; 'Tesoro de la lengua castellana o española', de Sebastián de Covarrubias; 'El pan perdido', de Edith Bruck…

Lo último que hizo antes de irse fue pasar por el pabellón infantil y jugar con los niños del colegio FEM, que estaban ilustrando un cuento del gato con botas... Y así, entre una cosa y otra, la feria cumple 84 ediciones. Ahora, eso sí, con placas solares.

