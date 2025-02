El último eclipse del año: cinco recomendaciones para ver la Luna 'mordida' esta noche

El otoño ha llegado de la mano de dos eclipses. El eclipse solar anular del pasado día 14 no fue visible desde España (sí se observó levemente en las Islas Canarias), pero tendremos una visibilidad magnífica para el próximo: el eclipse parcial de Luna del próximo 28 de octubre. Y, aunque parece algo extraordinario que vivamos dos eclipses en un periodo de tiempo tan corto, es normal que los eclipses 'se acompañen'. Es decir, que uno se produzca media lunación después del otro. De este modo, cada año se producen, al menos, dos eclipses solares y dos lunares. Sin embargo, no se ven desde todas las localizaciones y no todos son igual de espectaculares.

Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz que llega a nuestro satélite natural. En el caso de que sea un eclipse lunar total, la Luna 'se vuelve' roja. Es la famosa 'Luna de sangre'. La última vez que pudimos observar este fenómeno desde España fue el 16 de mayo de 2022 y tendremos que esperar para volver a presenciarlo: la siguiente Luna roja se producirá el 14 de marzo de 2025.

Hasta ese momento sí podremos disfrutar de eclipses parciales, como el que sucederá el 28 de octubre. Durante un eclipse parcial, solamente se tapa una parte de la Luna, como si le hubieran dado un mordisco. En esta ocasión, se cubrirá el 6% de la superficie lunar. Y, aunque parezca menos impresionante, contaremos con una excelente visibilidad desde España, por lo que su observación será espectacular.

Recomendaciones para ver el eclipse de Luna

A diferencia del eclipse solar, la observación del eclipse lunar no conlleva ningún peligro y se puede realizar a simple vista. Sin embargo, si utilizas prismáticos o te apuntas a una actividad de observación con telescopios, podrás disfrutar del espectáculo con todo lujo de detalles. Hay que destacar que la fase de parcialidad siempre es especialmente llamativa a través de un instrumento de observación que te permita ver los detalles.

El resto de recomendaciones son muy similares a las del resto de observaciones astronómicas:

-Ten en cuenta las horas clave para no perderte nada: El eclipse parcial comenzará a las 21:35h. (hora peninsular). Es importante buscar una zona de observación sin obstáculos que puedan tapar la Luna que, al inicio del eclipse, estará a 24º de altura sobre el horizonte. En este momento empezaremos a ver como la sombra va cubriendo la Luna. Poco a poco se irá oscureciendo hasta alcanzar el momento de mayor ocultación (el máximo del eclipse) a las 22:15. Aproximadamente a las 22:52h. la umbra terrestre abandonará la superficie lunar, dando por terminado el eclipse parcial.

-Aléjate de la contaminación lumínica: en esta ocasión, es posible disfrutar del fenómeno astronómico desde zonas urbanas siempre que la Luna sea visible. Sin embargo, siempre recomendamos el traslado a zonas con cielos más limpios para tener una mejor visión de nuestro satélite y del resto del cielo nocturno.

-Lleva ropa de abrigo y un termo con bebida caliente para que el frío no te estropee la experiencia.

-Lleva sillas o una manta para sentarse en el suelo. De este modo, podrás estar cómodo durante la observación y en los periodos de espera.

Con esta guía estás preparado para disfrutar del último eclipse del año, un eclipse parcial de Luna que no dejará indiferente a sus observadores. Para el próximo eclipse solar tendremos que esperar al 8 de abril de 2024 y solo será visible desde Estados Unidos, Canadá y México. En cuanto a los eclipses lunares, en 2024 podremos observar un eclipse penumbral el 25 de marzo y un eclipse parcial el 18 de septiembre (ambos visibles desde España).

Solo nos queda cruzar los dedos para que el tiempo nos acompañe y podamos disfrutar del eclipse sin nubes.

