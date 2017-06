Las primeras zonas de España que desaparecerán si sube el nivel del mar

España no es los Países Bajos. El derretimiento de los polos no inundaría la Península; pero la costa no es ajena a una eventual subida del nivel del mar. Un solo metro acabaría, por ejemplo, con el Delta del Ebro; tres metros, como pronostican los estudios más dramáticos, anegarían buena parte de las playas del Mediterráneo, del sur de España y de Galicia.

El escenario más desfavorable de un aumento del nivel del mar de 2,5 a 3 metros es posible para 2100, según cálculos recientes. La temperatura global ha aumentado: el año pasado fue el año más caluroso desde que hay registros. La extensión de hielo en el Ártico que ha dado lugar a mínimos no alcanzados desde que contamos con datos de satélite en 1979.

En la siguiente galería de fotos se puede comprobar el terreno de la costa española que quedaría cubierto con agua en caso de producirse una subida del nivel del mar en un metro respecto al actual. Las imágenes son una simulación realizada por ABC a partir de las imágenes de Google Earth.

En estas imágenes se puede apreciar que, en el Mar Cantábrico, la costa del País Vasco quedaría de momento a salvo. Los problemas comenzarían en Cantabria. Estarían afectadas localidades como San Vicente de la Barquera y Pedreña, además del Parque Natural Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. En Asturias, Villaviciosa y Vega. En Galicia, la provincia de La Coruña sería la más dañada, includia su capital, además de municipios significativos como Betanzos. Pontevedra también, especialmente Rouxique y A Fianteira.

En Andalucía, el Parque Nacional de Doñana quedaría anegado. La provincia de Cádiz quedaría especialmente expuesta, con playas como Tarifa y Conil anegadas, además de poblaciones como Algeciras. Gibraltar, también se inundaría en la frontera. El «mar de plástico» de Almería, con la sucesión de invernaderos quedaría salinizado con agua de mar, especialmente en Adra y San Agustín.

En el litoral, la albufera valenciana sería un recuerdo, al igual que el Delta del Ebro, totalmente sumergida, como se aprecian en las imágenes recogidas en la anterior galería de fotos.

Subida de tres metros

Las predicciones más dramáticas apuntan a una subida de tres metros del agua sobre el actual nivel del mar para finales de este siglo. La siguiente galería de fotos muestra los terrenos que quedarían anegados en caso de que ocurriera el desastre medioambiental.

Entre las localidades afectadas, hay grandes ciudades, como Barcelona, Valencia, Cartagena, Málaga, Cádiz, Huelva, Vigo, La Coruña y Santander. Grandes focos turísticos, como Vinaroz, Oropesa, Benicasim, Benicarló, en Castellón; Gandía, en Valencia; Denia y Santa Pola, en Alicante; Estepona, Fuengirola y Torremolinos, en Málaga; Punta Umbría en Huelva; Barbate y Chiclana, en Cádiz. Además de espacios naturales, como las Rías Baixas, en Pontevedra y La Coruña, o el Golfo de Rosas, en Gerona.

Íñigo Íñigo Losada, catedrático Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Cantabria, en una reciente entrevista a ABC, explica sobre la subida del nivel del mar en España: «El aumento del nivel del mar contribuirá a que los eventos de inundación extrema y erosión en la costa sean más frecuentes, así como a la pérdida de la funcionalidad de algunas de las infraestructuras localizadas en toda la franja costera. Generará problemas, asimismo, en las zonas más bajas del litoral con inundación, erosión y salinización permanente en muchas zonas del litoral. Los deltas, marismas, cordones litorales o playas encajadas serán los sistemas más afectados».