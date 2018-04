El PNV, satisfecho con un pacto presupuestario que evitará que Ciudadanos «llegue a La Moncloa» Ortuzar asegura que el acuerdo con el PP permite «ganar tiempo» para reconducir la situación en Cataluña

Adrián Mateos

Las pretensiones del PNV en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) trascendían el ámbito financiero. De hecho, el partido de Andoni Ortuzar aseguró durante semanas que ni siquiera abordaría las Cuentas hasta que se recondujera la situación política en Cataluña. Finalmente, los nacionalistas sellaron con el PP un pacto que, a juicio de su presidente, no solo permite «ganar tiempo» para buscar soluciones al desafío territorial, sino que también impedirá que Ciudadanos «llegue a la Moncloa en otoño».

Estas son, a juicio de Ortuzar, las principales consecuencias políticas que acarrea su acuerdo presupuestario con el Gobierno, el cual evitará la celebración de una elecciones generales anticipadas «que no le vienen bien a nadie excepto a Cs». En declaraciones a Radio Euskadi, el mandatario nacionalista ha asegurado que su partido es «incompatible» con la formación naranja, que provocaría «un desastre» tanto en el País Vasco como en el resto de España si alcanzara La Moncloa.

«No le vamos a hacer nunca el caldo gordo», ha reiterado el presidente del PNV, que ha añadido que no tiene «relación» alguna con Albert Rivera, «ni buena ni mala».

Por otro lado, se ha mostrado satisfecho por haber ganado un mes para que los partidos catalanes puedan conformar un Ejecutivo: «Hablo todos los días con dirigentes soberanistas, y ayer nos lo agradecieron –ha alegado–. Creo que sí habrá un “Govern”, no lo tienen fácil, pero entre todos tenemos que ayudar para que lo puedan hacer». En la misma línea, ha asegurado que la desaparición del 155 está hoy «más cerca que ayer» no solo por el «posicionamiento de Rajoy», sino porque, a su parecer, si no se sacaban adelante las Cuentas el Gobierno central «caía», e «iba a ser imposible un mínimo de serenidad» para reconducir la crisis.