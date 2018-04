Montoro avisa de que los Presupuestos abrirán la mayor etapa de prosperidad de España El ministro de Hacienda recuerda a la izquierda que nunca ningún Gobierno del PSOE invirtió tanto en gasto social

Ana I. Sánchez

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido el carácter social que preside los nuevos Presupuestos Generales del Estado al tiempo que ha advertido de su papel como impulsores del crecimiento económico y la creación de empleo.

«Estamos ante la oportunidad de que España tenga ante sí la mejor etapa de prosperidad y bienestar. Es el objetivo del Gobierno», ha hecho hincapié Montoro.

«Dedican a gasto social más dinero que nunca en los Presupuestos que han presentado los gobiernos de nuestra democracia», ha destacado el ministro recordando que el 56% del gasto total se dirige a partidas sociales. Así, Montoro ha recordado el incremento de las pensiones en más de 5.000 millones de euros, de manera que las nuevas cuentas dedican más recursos públicos a financiar el Estado del Bienestar: sanidad, educación y resto de prestaciones sociales.

PSOE: «No tiene credibilidad»

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha cargado duramente contra el discurso de Montoro advirtiéndole de que «este Gobierno no tiene ninguna credibilidad». «Venir a alardear de ello nos parece una falta de respeto a los ciudadanos», ha proseguido. En esta línea, ha defendido que el crecimiento del 3 por ciento de la economía española no se deben a las políticas del Ejecutivo «sino por el esfuerzo fundamentalmente de las clases medias y trabajadoras, del apoyo internacional y de las políticas monetarias europeas». «Es no tener decencia al no hacer mención a ese esfuerzo de los ciudadanos», ha subrayado, antes de considerar «ofensivo» que destaque la vertiente social de las nuevas cuentas cuando el gasto público «es inferior al de otros países de la UE».

Sobre la subida de las pensiones contenida en las nuevas cuentas, ha avisado de que se trata de «un parche» para este año que «no aborda el déficit estructural en materia de Seguridad Social, al que no se le da ninguna respuesta». Y ha concluido criticando que Montoro no haya hecho ninguna alusión a la precarización del empleo ni a la brecha salarial de las mujeres. «Lo único que pretende el Gobierno es que se aprueben estos Presupuestos para que dure la legislatura un año más. pero no pueden continuar ni un día más con este déficit de credibilidad que tienen», ha remachado.

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, siguió desde su escaño la intervención de Montoro con atención, escasos minutos después de que Cristina Cifuentes anunciara su renuncia como presidenta de la Comunidad de Madrid.