En 2014 el historiador Jaume Sobrequés puso la guinda al Tricentenario de la derrota en la guerra de Sucesión de 1714. «A mayor gloria del separatismo», el título del simposio anticipaba ya las conclusiones: «Espanya contra Catalunya». De aquellas sesiones solo quedaron proclamas sectarias y burdo presentismo histórico que sonrojaría al historiador riguroso.

A medio camino entre el humor y la verdad, los miramientos de Gran Bretaña con el Continente han dado pie a no pocos episodios memorables. Recordemos, por ejemplo, a aquel señor Wyatt que, nada más llegar a París, deletreó su apellido al recepcionista de la manera más ofensiva posible para un francés: «Waterloo, Ypres, Agincourt, Trafalgar, Trafalgar» . O a ese petimetre que, al desembarcar en Calais, no pudo evitar quejarse del «espantoso olor» de la costa: mucho más viajado, su tutor tuvo que aclararle que ese era «el olor del continente». Por supuesto, los continentales han devuelto las pullas con no menos sorna: lo más amable que se ha dicho sobre la cocina insular –por injusto que sea– es que la única manera de comer bien consiste en «desayunar tres veces». A veces la broma se ha ido de las manos: en 2004, Chirac a punto estuvo de provocar un incidente diplomático por una esnobada en torno a la culinaria británica.

Glasgow, 21 de diciembre de 1908. Marion Gilchrist, una anciana de 81 años de posición acomodada, yace en el suelo del comedor junto a la chimenea. Una alfombra de piel le cubre la cabeza en un intento por esconder la magnitud del estropicio. Porque a Gilchrist, que vive sola con su doncella en un gran piso en West Princes Street, le han aplastado casi todos los huesos de la cara y del cráneo.

El enigmático empresario hotelero Joseph Koch tenía fama de homosexual encubierto porque, con cuarenta años, no se había casado, no tenía novias, no tenía hijos, no parecía tener interés en las mujeres. Vivía en una casa hacienda en las afueras de la ciudad, rodeado de plantaciones de orquídeas salvajes, custodiado por un puñado de perros. Sus grandes pasiones, además de las orquídeas y los perros, eran los hoteles y el mar. Había fundado tres hoteles en playas paradisíacas. Amaba bucear hasta el fondo del mar, buscando tesoros antiguos de galeones hundidos siglos atrás. Su mejor amigo, Coco Arana Freire, era buzo y explorador submarinista, como él. Juntos descendían hasta las profundidades del mar, con la ilusión de hallar viejas monedas de oro. El corazón vibrante de la ciudad y su periferia de apacibles barrios burgueses maliciaban que Joseph Koch y Coco Arana Freire eran amantes escondidos, en el armario, tan agazapados que descendían al fondo del mar para sentirse, por fin, una pareja libre, lejos de las miradas fisgonas y los chismes insidiosos.

Renovador del repertorio flamenco y miembro fundamental del sexteto de su hermano Paco, el cantaor Pepe de Lucía (José Sánchez Gomes, Algeciras, 1945) edita, después de catorce años sin publicar nuevo disco, «Un nuevo universo» (Universal). Un trabajo de corte tradicional, producido por Alejandro Sanz y con las colaboraciones de Paco de Lucía, Vicente Amigo y Diego del Morao, en el que el artista algecireño reivindica su legado compositivo y su enciclopédico conocimiento del cante flamenco.