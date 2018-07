El misterio de Microsoft Andrómeda: un móvil plegable que funciona como un PC Salen a la luz más detalles sobre un prototipo de la compañía norteamericana que aspira a difuminar las líneas de los que s considera un ordenador y un dispositivo móvil

J.M.SÁNCHEZ

Un teléfono móvil conectado es, a todos sus efectos, un pequeño ordenador de bolsillo. Por sus prestaciones, estos aparatos son cada vez más herramientas de trabajo. Su arquitectura y ecosistema permite realizar múltiples actividades y tareas con gran solvencia, al menos en los modelos más avanzados. Todavía, empero, muchos de los programas informáticos empleados por los consumidores no están los suficientemente adaptados al entorno móvil.

Tomando como desafío superar este obstáculo, muchos fabricantes de tecnología han venido desarrollando sistemas para «convertir» a un móvil en un PC convencional. De ahí la aparición de «gadgets» curiosos como el Dex Pad de Samsung que permite conectar el terminal a un monitor y teclado para aprovechar, más o menos, las prestaciones como si se tratase de un ordenador ad hoc. No dejan, sin embargo, de ser apaños para verlo en pantalla grande, por lo que los usuarios más exigentes se encuentran en que algunas tareas que desempeñan sobre sus equipos no pueden realizarlas como les gustaría en un móvil.

Microsoft, que perdió la batalla móvil y desaprovechó la adquisición de Nokia, lleva trabajando al menos dos años en un interesante dispositivo móvil de pantalla plegable que dispone de un modo ordenador. El proyecto, que se conoce internamente como Andromeda, ha salido a la luz después de la filtración de unos correos internos a los que ha tenido acceso el medio especializado «The Verge». En ellos se especifican algunos detalles al respecto de esta iniciativa que tomaría de base una doble pantalla plegable capaz de abrirse como un libro gracias a una bisagra sin perder capacidades táctiles. Plegado, el dispositivo no ocuparía más espacio que el de un teléfono móvil de unas 5.5 o 6 pulgadas.

Este misterioso dispositivo, registrado en diversas patentes y rumoreado en informes antiguos, formaría parte de la gama Surface, con lo que todo apunta a que estaría funcionando a través de Windows 10, el sistema operativo de Microsoft. La idea es desarrollar, pues, una Surface pero de bolsillo. Hasta la fecha, esta familia de ordenadores ha tenido clara sus intenciones desde que apareciera en 2015: fusionar las tabletas con los PC corrientes.

Según la descripción, el proyecto pretende «difuminar las líneas entre lo que se considera PC y móvil». Y, a su vez, sería compatible con los bolígrafos digitales Stylus que se emplean en las tabletas Surface. Lo que ha trascendido es que el dispositivo Andromeda se está desarrollando en secreto. La idea ya ha sido transmitida a través de diseños conceptuales en 3D que permite hacerse una idea del posible resultado final.

Microsoft también está experimentando con procesadores ARM dentro de los prototipos de dispositivos de Andromeda, aunque no está claro si el gigante del software recurrirá finalmente a Intel o Qualcomm para la versión definitiva. Al tratarse de un experimento, no están claras las intenciones de la compañía al respecto, pero se cree que en caso de que finalmente salga adelante no se presentaría hasta 2019.