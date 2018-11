Contenido patrocinado Black Friday, un invento americano que nos salva para la Navidad Sin salir de casa, con ofertas muy interesantes, este año no tienes excusa para no sorprender a tus seres queridos con buenos regalos de Navidad

Ahora que se acerca la Navidad, contar con el previo del Black Friday es perfecto para ahorrar en las compras navideñas. Sin salir de casa, con ofertas muy interesantes, este año no tienes excusa para no sorprender a tus seres queridos con buenos regalos de Navidad. Este año adelántate al Black Friday y empieza a disfrutar de sus ofertas desde hoy. No lo dejes para última hora y aprovecha el 15% en la tienda online de Lenovo. ¡No te quedes sin stock!

Ventajas de comprar en la tienda online de Lenovo

Además de contar con tablets, portátiles y otros dispositivos tecnológicos de primera calidad, Lenovo tiene muchas facilidades en la compra online. De entrada, los gastos de envíos son gratuitos, siempre y cuando tus compras sean superiores a 150 euros. Además, si te gusta la tecnología y tienes clara la combinación de componentes que quieres en tu ordenador, puedes personalizar tu equipo con la familia ThinkPad, ThinkCentre y ThinkStation. Asimismo, la tienda cuenta con ordenadores de gran potencia, con procesadores de la última generación de Intel.

Los convertibles, una opción práctica y moderna

¿Conoces los dispositivos convertibles? También se les llama 2 en 1, como las chaquetas reversibles, pero en el ámbito tecnológico. Son híbridos entre una «tablet» y un portátil, para utilizar en momentos de trabajo y de placer, adaptando el diseño y la interfaz a cada necesidad. Entre su gran variedad de productos, la línea Yoga destaca por su diseño y versatilidad. Entre sus modelos podemos encontrar: Yoga C930, Yoga 730 y Yoga 530.

Uno de los modelos con mucho éxito y económico es el Yoga 530 de 14 pulgadas de Lenovo. No solo se gira y amolda de muchas formas, sino que además tiene una bisagra 360º. Además, utiliza lápiz y tinta digital, para poder dar vida a tus diseños e ideas. Funciona con Windows 10 y pesa tan poco que ni se nota cuando se transporta. Así puedes improvisar un boceto, un email laboral o un rato de lectura desde cualquier parte.

Gama ThinkPad, para los que buscan el máximo rendimiento

No es fácil encontrar portátiles ligeros con mucha potencia, por eso es tan popular la gama ThinkPad de Lenovo. Puedes encontrar estaciones de trabajo móviles con dos unidades de disco duro, procesadores Xeon y una gran autonomía de batería. Estas opciones son muy aconsejables para pequeños empresarios o freelance, ya que los portátiles Lenovo de esta gama ofrecen un buen rendimiento sin grandes costes.

Ideapad

La tecnología está evolucionando de disco duro mecánico a disco duro sólido y para ello Lenovo nos presenta una serie perfecta de portátiles para combatir el día a día: Ideapad Serie S. Los portátiles Ideapad han sido creados para ofrecer el confort y la potencia que necesitas a largo plazo a un precio asequible. Viene en dos modelos diferentes: Ideapad 530s y Ideapad 330s. Además de estos dos modelos, Lenovo sigue manteniendo los Ideapad 330 dentro del segmento tradicional.

Legion

La familia de portátiles para gamers también tiene ofertas muy interesantes para regalar en Navidad, como el modelo Legion Y530. Además de la gama Legion, existe un Ideapad 330s 15’ perfecto para gaming, ya que lleva tarjeta gráfica GTX 1050.

¡Disfruta de una Navidad como nunca!

Cada año que pasa somos más afortunados: gracias a los increíbles avances de la tecnología podemos optar a mejores soluciones con menos gasto. Hoy en día tenemos portátiles, tablets, móviles y demás soluciones con una gran potencia, una gran velocidad, resoluciones de imagen que ni soñábamos hace unos años… ¡Esta Navidad será mejor en regalos que la anterior si compras tecnología!

Por eso te va a encantar este Cupón descuento Lenovo del 15% en toda la web con el código ABCBFLENO. Podrás acceder a ofertas interesantes de tablets y portátiles. Con marcas como Lenovo no se te acabarán las ideas para regalar esta Navidad, ¡o para hacerte un autoregalo! Si buscas un buen portátil o tablet para sustituir lo que tienes, que ya se te queda corto, ¡aprovecha este Black Friday y mejora tu calidad de vida!