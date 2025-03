Por qué deberías comprarte unos botines sin cordones Las conocidas como Chelsea boots son las que más juego van a darte en el armario. Si no tienes unas, no sabes lo que te estás perdiendo

De los botines sin cordones se pueden decir tantas cosas que no acabaríamos nunca, algunas de ellas incluso suenan contradictorias entre sí: pueden resultar tan divertidos como serios, formales y deportivos o tan atrevidos como formales. No estaríamos mintiendo en ninguno de estos casos; todo depende del contexto del look y de la ocasión para explotar unas características u otras. Esta versatilidad es la que los hace esenciales en un zapatero masculino, ya que ni los zapatos ni las deportivas, tampoco las botas de cordones, tienen su capacidad de adaptación. Son camaleónicos y aceptan cualquier pareja de baile; en definitiva, son un calzado pero podrían ser una esponja, puesto que absorben la personalidad de quien los lleva casi de inmediato. Son los botines sin cordones el calzado democrático por excelencia.

La versatilidad es la clave

En los tiempos que corren, donde ya nada está escrito en esto de la moda, son las prendas y complementos más versátiles los que campan a sus anchas. Dan todo el juego del mundo, y aportan soluciones para casi todo. Y si encima lo hacen con el estilazo único como es el caso de los botines tipo chelsea, el éxito está asegurado. No todas las botas sin cordones pueden considerarse chelsea -hay modelos más bastos con hebillas, tipo motorista; tipo cowboy; con suelas gruesas; e incluso algunos con cremallera-, pero en su gran mayoría así es, y desde luego son las de este corte y no otras la auténtica bandera del prototipo de hombre contemporáneo en cuestión de estilo. Al representar al gris dentro del calzado masculino, se mueven como pez en el agua en el gusto por lo casual que tanto se impone en la actualidad y, por si todo esto fuera poco, no son ni siquiera necesarios tener muchos pares para abarcar toda la ropa que tengas en el vestidor. Y cuando decimos toda, es toda, hasta los trajes. Con un diseño negro en cuero, otro en marrón oscuro, tipo chocolate y, como mucho, un par más de ante marrón, podrías utilizar en distintas combinaciones hasta la última prenda de tu armario y no tendrías que recurrir a nada que no fuera alguno de esos tres pares de botas sin cordones para vestir a tus pies.

A lo único que debes prestar atención con tus botines sin cordones es a cuidarlos tanto como si fueran unos zapatos de piel . Generalmente, cuando uno se aficiona a este tipo de calzado acaba recurriendo a él casi a diario, de ahí que el desgaste sea mayor, por lo que es fundamental mantener una rutina de cuidados de limpieza y mimo de la piel y también tener alternativas, de ahí que te hayamos recomendado disponer de al menos dos o tres pares distintos.

El poder de "las Chelseas"

Como decíamos, es el botín chelsea el modelo sin cordones por excelencia actualmente, aunque no sea el único que se fabrique así. Este es nuestro diseño favorito, que por cierto debe su nombre al famoso barrio de Londres . Fue allí, en una zona privilegiada de la capital inglesa, donde se pusieron de moda a mediados del siglo XX estos botines de origen campestre, que se habían diseñado en un origen para facilitar la monta a caballo, de ahí el elástico lateral para facilitar su uso y también la suela de goma más resistente con la que se diseñan.

En concreto, fue la reina Victoria la que trazó las líneas generales de lo que quería a su zapatero, J. Sparkes-Hall, que patentó este tipo de botines que acabaron siendo bautizados con el nombre del famoso vecindario londinense donde se convirtieron en el calzado masculino de moda a mediados del siglo XX, haciendo triunfar finalmente sus encantos en el conjunto de la moda británica de hombre.

Imposible olvidar, si has visto ‘The Crown’ y tienes ojo clínico para detectar a los hombres más elegantes, la importancia de los chelsea en los planos de los paseos en moto del fotógrafo Antony Armstrong-Jones, posteriormente Lord Snowdon, con la princesa Margarita. Es justo esta época, y no es casualidad, por lo tanto, que vista con estos botines sin cordones. Aunque siempre han tenido su cuota de protagonismo, sobre todo dentro de la moda ‘british’, es ahora, por todos los argumentos que hemos explicado, cuando este calzado se ha convertido en el rey del armario masculino .

